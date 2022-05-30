Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Türkiye, Tel-Rıfat ve Kobani bölgelerine odaklanacak - Son Dakika
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Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Türkiye, Tel-Rıfat ve Kobani bölgelerine odaklanacak

30.05.2022 11:59

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK'ya yönelik olarak gerçekleştireceği sınır ötesi operasyon, Suriye'de hareketliliğe neden oldu. Suriye Milli Ordusu yetkilileri, operasyonda Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, Tel-Rıfat ve Kobani bölgelerine odaklanacağını ve bu bölgelerin alınmasıyla Cerablus ve Tel Abyat'a bağlantı sağlanacağını açıkladılar.

Geçen hafta yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermiş ve dün yaptığı yeni açıklamada da "Kuzey Irak'ta PKK'ya ve PKK'nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var, aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli. Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

MUHALİF GRUPLAR TÜRKİYE'YE DESTEK VERMEYE HAZIR

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bölgede ciddi bir hareketliliğin yaşanmasına neden olurken, Suriye'deki muhalif gruplar İngiliz haber ajansına konuştu. Muhalif gruplardan temsilciler, Türkiye'nin askeri operasyonuna katılmaya hazır olduklarını duyurdu.

"TÜRKİYE ORDUSUNUN YANINA KATILACAK BİNLERCE SAVAŞÇIMIZ VAR"

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye karşı operasyon düzenleme sinyali vermesinden sonra Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer, operasyona destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıklarken, "Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türkiye ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var" dedi.

"İKİ BÖLGENİN ALINMASI CERABLUS VE TEL ABYAT'A BAĞLANTI SAĞLAR"

Sözcü'nün haberine göre Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, "Türkiye'nin iki hedefi var, Tel-Rıfat ve Kobani. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyat'a bağlantı sağlar" yorumunu yaptı.

"OPERASYONUN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL"

Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir isim ise, Ankara'nın gerçekleştireceği askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türk yetkililerle temas içerisinde olduklarını da söyleyerek, "İkinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir" dedi.

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Türkiye, Tel-Rıfat ve Kobani bölgelerine odaklanacak
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Türkiye, Tel-Rıfat ve Kobani bölgelerine odaklanacak
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