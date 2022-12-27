Türkiye'nin ortaklıktan çıkarıldığı F-35 projesinde peş peşe gelen kazaların ardından İsrail, envanterinde bulunan uçakları inceleme kararı aldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ortaklıktan çıkarıldığı F-35 projesinde peş peşe gelen kazaların ardından İsrail, envanterinde bulunan uçakları inceleme kararı aldı

27.12.2022 10:51

Türkiye'nin üretici ortaklığından çıkarıldığı F-35 projesinde üretilen 5 uçağın düşmesinin ardından İsrail'den hamle geldi. İsrail, envanterinde bulunan 11 uçağı da acil inceleme kararı aldı.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi bir gerginliğe neden olan F-35 savaş uçakları hakkında son yaşanan gelişmeler tüm dünyada yankı uyandırdı.

GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

ABD'de F-35 savaş uçağı, eğitim uçuşu kapsamında dikey iniş gerçekleştirmeye çalışırken kaza yaptı. Geçtiğimiz günlerde Teksas'ta yaşanan ve pilotun fırlatma sistemini kullandığı kaza, söz konusu savaş uçaklarının güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

TÜRKİYE'Yİ ORTAKLIKTAN ÇIKARMIŞLARDI

Gelişmeler üzerine, Türkiye'nin üretici ortaklığından çıkarıldığı projeyle ilgili İsrail adım atmaya hazırlanıyor. Times of Israel gazetesi, 11 F-35 savaş uçağının, ABD'deki kaza sonrası incelemeye alınacağını yazdı.

ACİL İNCELEME KARARI ALDILAR

İsrail Hava Kuvvetleri, uçağın benzer bir modelinin düşmesinin ardından F-35 jetlerinin 11'ini yere indirmeye karar verdi. Haberde, "İsrail ordusu, F-35 Ortak Program Ofisi'nin tavsiyeleri doğrultusunda göreve geri göndermeden önce F-35 jetlerinden 11'ini kontrol edecek." denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Bulgular ve verilen bilgilerden, tekrarlanan bir arıza olasılığını ortadan kaldırmak üzere bu uçakların özel bir denetime ihtiyaç duyduğu tespit edildi." açıklamasını yaptı.

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Türkiye, İsrail, F-35, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ortaklıktan çıkarıldığı F-35 projesinde peş peşe gelen kazaların ardından İsrail, envanterinde bulunan uçakları inceleme kararı aldı - Son Dakika
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