Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'tan gerilimin fitilini ateşleyecek sözler: Türkiye tam bir baş belası

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen uluslararası konferansa katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye sert suçlamalar yöneltti. Türkiye'nin yaklaşık 30 senedir Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini öne süren Dendias, bunun dünyada görülmemiş bir gerçek olduğunu savundu.

"YUNANİSTAN'A SAVAŞ TEHDİDİNDE BULUNAN TEK ÜLKE"

Dendias, "Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası deniz hukuku uyarınca karasularını 12 mile çıkarma hakkını kullanması halinde başka bir ülkeye, Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan dünyadaki tek ülkedir. Bu 21. yüzyılda nasıl olabilir?" dedi.

"TÜRKİYE BİR BAŞ BELASI GİBİ DAVRANIYOR"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de baş belası olarak hareket ettiğini iddia eden Dendias, "Türkiye bir baş belası gibi davranıyor. Türkiye uluslararası hukuku kabul etmemektedir. Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamamış olan NATO üyesi bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI ANLAŞMALAR İMZALIYOR"

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni hedef alan Dendias, "Türkiye ile yasa dışı anlaşmalar imzalıyor ve aynı zamanda Sahel bölgesine silah gönderiyor. Şu anda Sahel'de kontrolden çıkmaya başlayan bir durum görüyoruz" şeklinde konuştu.

"SÖYLEDİKLERİNİZ KABUL EDİLEMEZ"

Konferansta yer alan Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl, Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Esin Çakıl, "Türkiye'nin dış politikasına barış, uluslararası hukuk ve diplomasi ilkeleri yön vermektedir. Antalya ve İstanbul'da (Rusya-Ukrayna) müzakere görüşmelerine ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında söyledikleriniz maalesef kabul edilemez" dedi.