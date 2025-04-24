Türkiye-Rusya Orta Doğu İstişareleri Başlıyor

TÜRKİYE ile Rusya Federasyonu arasında yarın (25 Nisan) İstanbul'da bakan yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; istişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya Federasyonu'nu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil edecek. Söz konusu istişarelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulacak. Rusya Federasyonu, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında istişarelerde bulunmaya önem atfettiği bir ülke konumunda.
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