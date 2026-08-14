Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları El Alameyn'de Buluştu - Son Dakika
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Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları El Alameyn'de Buluştu

Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları El Alameyn\'de Buluştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla El Alameyn'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı, dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesi vurgulandı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Mısır'ın El Alameyn kentinde bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tamim Khallaf, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları El Alameyn'de, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, üç ülkeyi birleştiren güçlü dostluk ve iş birliği bağları ile ortaklıklarını güçlendirme ve ortak çıkarlarını ilerletme konusundaki kararlılık yeniden teyit edildi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları El Alameyn'de Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları El Alameyn'de Buluştu - Son Dakika
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