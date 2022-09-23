ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım? - Son Dakika
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ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?

23.09.2022 17:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den alınması planlanan F-16 savaş uçaklarıyla ilgili kısıtlamalara karşı çıkarak, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. Bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" şeklinde konuştu.

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 gerginliği devam ederken, gözlerin çevrildiği Türkiye tarafından konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'de diplomasi trafiği yürüttü.

"ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLAYAN ANLAŞMANIN İÇİNDE OLMAYIZ"

Çavuşoğlu New York'ta ABD temaslarını değerlendirdiği ve canlı yayınlanan konuşmasında bir soru üzerine, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız... bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.

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NELER YAŞANMIŞTI?

Reuters'ın haberine göre, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yeni nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim ve satın alma programından çıkarılan Türkiye, bunun üzerine ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak istediğini ABD'ye iletmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "GÖRÜŞLERİ OLUMLU" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu hafta ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında "olumlu" izlenim edindiğini söyledi. Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın alabilmesi için Senato'nun fikirleri önem taşıyor.

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Son Dakika Dünya ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım? - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım? - Son Dakika
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