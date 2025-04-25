Türkiye ve Rusya Ortadoğu İstişareleri

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki Orta Doğu istişareleri, bugün İstanbul'da düzenlendi. Bakan yardımcıları düzeyinde tertiplenen istişarelerde, Türk tarafını Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rus tarafını Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil etti. İstişarelerde, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

SURİYE GÜNDEMİ

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik önceliğinin, ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası suretiyle Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması olduğunu söyledi. Yımaz, Suriye'deki gelişmelerin bu mercekten ve Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması perspektifinden yakın biçimde takip edildiğini, Suriye yönetiminin siyasi ve mali açılardan desteklenmesinin en etkin ve sonuç verici yönteminin, yaptırımların kaldırılması olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve Gazze'deki katliamının bir an evvel durdurulması konusunda Türkiye'nin tutumunu dile getirdi.