Yunanistan'ın Türkiye'yle ilgili en büyük korkusu Avrupa'da haber oldu

Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırması ve ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde " İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası bu gerilim daha da yükseldi. Erdoğan'ın resti Yunanistan'da büyük panik yarattı ve Yunan basını bu resti olası bir operasyon olarak yorumdı.

MİÇOTAKİS, ERDOĞAN'IN RESTİNE KARŞILIK VERDİ

Ankara ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi. Miçotakis, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarıma verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE KONUŞARAK "DAYILIK YOK" DEDİ

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan "Bir gece ansızın gelebiliriz" ile başlayan sözlerine de değinerek "Hayır Sayın Erdoğan" dedi. Daha sonra "Dayılık yok" sözlerini kullanan Miçotakis'in videosu sosyal medyada bir anda gündem oldu.

"TÜRKİYE'NİN TAŞKINLIĞI, YUNANİSTAN'IN PROVAKASYONLARINA BİR TEPKİ"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik Avrupa basınında da geniş yer buluyor. İtalya'da yayınlanan aylık jeopolitik dergi Limes, konuyla ilgili bir analiz yayınladı. Yazıda "Erdoğan'ın Yunanistan'a gönderdiği şifreli tehdit, zaten kaynayan Ege sularını daha da ısıttığı" belirtilirken, "Türkiye'nin taşkınlığı, Yunanistan'ın giderek artan provokasyonlarına bir tepki" ifadeleri kullanıldı.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN KORKUYOR"

Yunanistan asıl korkusuna da değinen Limes, "Yunanistan, Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor. Ankara'nın birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden, (ABD ve diğerlerine) vazgeçilmez bir aktör olarak kendini kabul ettirme yeteneğinden korkuyor" ifadelerine yer verdi.