Uganda''da okul saldırısında 25 kişi öldü

Uganda polisi, Demokratik Kongo sınırına yakın bir okula dün akşam Demokratik İttifak Güçleri'nce (ADF) yapılan terör saldırısında 41 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

"TERÖR SALDIRISI"

Uganda Polisi Sözcüsü Fred Enanga olaya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Dün gece, Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırından yaklaşık 2 km uzaklıkta bulunan Mpondwe'deki Lhubirira ortaokuluna ADF isyancıları tarafından bir terör saldırısı yapıldı.

"ÖĞRENCİ YURDU YAKILDI, YİYECEK DÜKKANA YAĞMALANDI"

Bir öğrenci yurdu yakıldı ve bir yiyecek dükkanı yağmalandı. Şimdiye kadar okuldan 25 ceset çıkarıldı ve Bwera Hastanesine götürüldü. Ayrıca Bwera Hastanesinde tedavi gören ve durumu kritik olan 8 yaralı var. UPDF ve polis tarafından Virunga ulusal parkına doğru saldırganları takip ediyor."