Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak - Son Dakika
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Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak

26.02.2022 09:01

Kyodo Haber Ajansı, Ukrayna otoritelerinin geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu söylediğini aktardı.

Rusların işgal ettiği Ukrayna 3 gündür direniyor. Her taraftan kuşatılan Ukrayna, Rus ordusu tarafından bombalanıyor.
Kyodo ajansına göre, Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin füze ile vurulduğunu bildirdi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu

HASAR TESPİT İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi. Kyodo, yabancı haber ajanslarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna otoriteleri, geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu aktardı.

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UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN İLK KAFİLE TÜRKİYE YOLUNDA-2 UKRAYNA'DAN TAHLİYE EDİLEN İLK KAFİLE TÜRKİYE YOLUNDA-2 Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi Rusya'nın Topol-M balistik füzesi Moskova yollarında görüntülendi

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Füze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak - Son Dakika
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