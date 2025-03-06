Ukrayna Büyükelçisi\'nden ABD\'ye sert sözler: Yerleşik dünya düzenini yok ediyor

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Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yaşanan kavganın ardından iki ülke arasındaki gerginlik artıyor.

BBC'nin haberine göre, Ukraynalı Büyükelçi Zalujnıy, İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'ta düzenlenen konferansta, ABD'de Donald Trump yönetiminin dış politikayı ele alış biçimini eleştirdi.

"ABD YERLEŞİK DÜZENİ YOK EDİYOR"

Beyaz Saray'ın "Tüm Batı dünyasının birliğini sorguladığını" belirten Zalujnıy, "Görüyoruz ki dünya düzenini revize etmeye çalışan sadece şer ekseni ve Rusya değil, ABD de sonunda bu düzeni yok ediyor" ifadesini kullandı.

Ukraynalı büyükelçi, Washington'un tutum değişikliğinin sonucu olarak "NATO'nun varlığının sona erebileceğini" öne sürerek, Moskova'nın bir sonraki hedefinin "Avrupa olabileceği" uyarısında bulundu.

Büyükelçi Zalujnıy, ABD'nin, Ukrayna'ya istihbarat desteğini durdurmasının ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını kınayan Birleşmiş Milletler (BM) kararına karşı çıkmasının, "tüm dünya için büyük zorluk" olduğu değerlendirmesini yaptı.

UKRAYNA'NIN GENELKURMAY BAŞKANI'YDI

Zalujnıy, 8 Şubat 2024'te Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmış, daha sonra Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi olarak atanmıştı.