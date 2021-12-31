Üye Girişi
Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi - Son Dakika
BBC

Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi

31.12.2021 06:38
Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ı Ukrayna krizinde alabileceği yaptırım kararlarının ABD-Rusya ilişkilerinin tamamen bozulmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe BidenUkrayna krizinde alınabilecek yaptırım kararlarının ABD-Rusya ilişkilerini tamamen bozabileceği konusunda uyardı.

Perşembe akşamı telefonda gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Putin, olası yaptırımların "çok büyük bir hata" olacağını söyledi.

Biden ise Putin'e Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgale karşı ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Rusya tarafından talep edilen görüşme, iki liderin bu ay gerçekleştirdiği ikinci görüşme oldu.

Moskova'nın son dönemde Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması, bölgede gerilimin yükselmesine yol açmıştı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ocak sonunda bir operasyon hedefliyor olabileceğini söylemişti.

Ukrayna sınırına asker yığan Rusya ise ülkeyi işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları reddediyor. Askeri birliklerin tatbikatlar için orada bulunduğunu belirten Moskova, askerlerini kendi topraklarında serbestçe hareket ettirme hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.

'Putin görüşmelerden memnun'

Biden ile Putin arasındaki görüşmede taraflar birbirlerine yönelik karşılıklı uyarılarda bulunsa da, Rusya'nın Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus liderin görüşmeden "memnun olduğunu" söyledi.

Ushakov görüşmenin gelecekte kurulacak diyalog için "iyi bir zemin" oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki "Başkan Biden, bu diyaloglarda kayda değer bir ilerlemenin ancak ve ancak gerilimin düşürüldüğü bir ortamda gerçekleşebileceğini yineledi" dedi.

Psaki, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirtti" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, iki lider arasındaki konuşmanın tonunun "ciddi ve anlamlı" olduğu belirtildi ve Biden'in Putin'i diplomatik bir çözüm bulmaya çağırdığı vurgulandı.

Amerikan ve Rus yetkililer önümüzdeki ay Cenevre'de yüz yüze görüşmeler için bir araya gelecek.

Sorunların anca diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Moskova'nın "görüşmelere istekli" olduğunu dile getirdi.

Biden ve Putin Haziran ayında da İsviçre'de yüz yüze görüşmüş ancak birbirlerinin ülkesine büyükelçilerini geri gönderme konusunda anlaşmak ve nükleer silahların kontrolüne dair bir diyalog başlatmaktan başka ilerleme kaydedememişlerdi.

Moskova yönetimi, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol bölgelerini ilhak etti.

Kiev'e göre çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi - Son Dakika Dünya

BBC

AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var         
00:59
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
01:04 BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir
01:02 Antalya'da sel suları iki mahalleye ulaşımı engelledi
01:01 Biden ile Putin son bir ayda ikinci kez görüştüler
00:58 AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var
00:42 Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor
00:09 Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım
00:01 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu
23:49 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı
23:47 Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Mustafa Şen'den jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 06:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement