Ukrayna'da kendi evine düşen füze saldırısına müdahaleye çağrılan itfaiyecinin, eşinin cansız bedeni üzerinde ağladığı an yürek parçaladı - Son Dakika
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Ukrayna'da kendi evine düşen füze saldırısına müdahaleye çağrılan itfaiyecinin, eşinin cansız bedeni üzerinde ağladığı an yürek parçaladı

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Ukrayna'da trajik bir olay yaşandı. İtfaiyeci Serhiy Zamesov, evine düşen Rus füzesi sonrası yangına müdahale ederken eşi Inna'nın cansız bedeniyle karşılaştı. 10 yaşındaki oğulları da ağır yaralandı. Olay, Kharkiv bölgesindeki Velikiy Burluk köyünde gerçekleşti. Yetkililer, bir itfaiyecinin kendi evine çağrılmasının en kötü senaryo olduğunu belirtti. Bu acı verici olay yaşanırken, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Ukraynalı çocukları askeri kamplara gönderdiği ve silah eğitimi verdiği iddia edi

01.08.2024 11:24  Güncelleme: 11:36
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" Ukrayna'da yürek burkan bir olay yaşandı. İtfaiyeci Serhiy Zamesov, kendi evine düşen Rus füzesinin ardından yangına müdahale etmek için olay yerine koştu. Ancak evinin enkazında eşi Inna'nın (37) cansız bedenini buldu.

Serhiy, eşinin cesedi başında ağlarken, meslektaşları tarafından oradan uzaklaştırılmak zorunda kaldı. Bu acı verici an,Ukrayna'daki savaşın korkunç yüzünü gözler önüne serdi.

Aynı saldırıda çiftin 10 yaşındaki oğlu da ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, cephe hattına yakın Kharkiv bölgesindeki Velikiy Burluk köyünde meydana geldi.

Kharkiv acil durum servisi, bir itfaiyecinin kendi evine çağrılmasının en kötü senaryo olduğunu belirtti. Serhiy, büyük acısına rağmen görevine devam etmek zorunda kaldı.

Bu trajedi yaşanırken, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Ukraynalı çocukları askeri kamplara gönderdiği ve silah eğitimi verdiği bildiriliyor. İngiliz kaynaklarına göre, şu ana kadar 550.000 Rus askeri öldürüldü veya yaralandı."

Ukrayna\'da kendi evine düşen füze saldırısına müdahaleye çağrılan itfaiyecinin, eşinin cansız bedeni üzerinde ağladığı an yürek parçaladı

Ukrayna, Rusya, Inna, Rusya, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da kendi evine düşen füze saldırısına müdahaleye çağrılan itfaiyecinin, eşinin cansız bedeni üzerinde ağladığı an yürek parçaladı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Deniz Polat: Allah'ım kimseyi sevdigiyle sınamasın.Ben yaşadım allahim kimseye bu acıyı yasatmasin 24 0 Yanıtla
  • Gencer Guney: Tebrikler ?????? 1 12 Yanıtla
  • Çuvaldız: İsrail askeri böyle bir durumda ağlasa üzülmez sevinirdim, ama Ukrayna yoktan savaşın içine çekildi o sebeple üzüldüm..! 2 2 Yanıtla
    Ramazan Gündoğan: Herkes insan. Birinin dini senin insanlığını nasıl etkiliyor. Kendini sorgula. 0 3
  • Mehmet Yılmaz: sözün bittiği yer bu olsa gerek 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ukrayna'da kendi evine düşen füze saldırısına müdahaleye çağrılan itfaiyecinin, eşinin cansız bedeni üzerinde ağladığı an yürek parçaladı - Son Dakika
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