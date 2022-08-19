Zelenski'den övgü dolu sözler: Müzakereler ve destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım

İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! Bir ay içinde neredeyse tüm dengeler değişti

Suriye ile siyasi diyalog olacak mı? Erdoğan'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna'nın Lviv kentine giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. Zelenskiy, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HARKOV VE ÇEVRESİNİ HİMAYE ALTINA ALMAYA GÖNÜLLÜ OLMASINA MİNNETTARIM"

Görüşmede güvenlik, savunma, diplomasi, ekonomi ve enerji konularını ele aldıklarını kaydeden Zelenski, "Savaştan sonra ülkemizin yeniden inşasını görüştük. Harkov ve çevresini himaye altına almaya gönüllü olmasına minnettarım" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMALARIN UYGULANMASI TÜRKİYE VE UKRAYNA'YI GÜÇLENDİRECEK"

Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı inşası konusunda anlaşmaların imzalandığını dile getiren Zelenskiy, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım" açıklamasını yaptı.