Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunup savaştan zaferle ayrılacağız - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunup savaştan zaferle ayrılacağız

24.02.2022 07:49
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunup savaştan zaferle ayrılacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılması emrini verdi. Putin, "Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil." ifadelerini kullanırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Kendimizi savunup savaştan zaferle ayrılacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılması emrini verdi. Putin, "Rusya, Ukrayna'yı silahsızlandırmaya çalışacak. Ukrayna'nın işgali, Rusya'nın planları dahilinde değil. Kırımlılar seçimini yaptı. Adımlarımız tehditlere karşı öz savunmadır. Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek. Rus halkının desteğine güveniyorum." açıklamasını yaptı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Duyurunun hemen akabinde Rus ordusu Ukrayna sınırlarına girdi, birçok bölgeden patlama sesleri duyuldu. Ukrayna ise bu duruma tepki göstererek, Ruslara karşılık vereceklerini açıkladı. Kiev hükümeti, Ukrayna'da sıkı yönetim ilan etti.

"ŞEHİRLERİMİZE BOMBALAR ATILIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılan açıklamada, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı" ifadeleri yer aldı.

"KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy.

"PUTİN ACI GETİRECEK KASTİ BİR SAVAŞI SEÇTİ"

ABD Başkanı Joe Biden ise operasyon haberinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak" dedi.

YORUMLAR
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Biden: Putin can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti Biden: Putin can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı

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Son Dakika Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunup savaştan zaferle ayrılacağız - Son Dakika


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