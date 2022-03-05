Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Yardım malzemesi taşıyan araçların geçişi kolaylaştırıldı - Son Dakika
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Yardım malzemesi taşıyan araçların geçişi kolaylaştırıldı

05.03.2022 12:09
Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Yardım malzemesi taşıyan araçların geçişi kolaylaştırıldı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan araçların sınırdan geçişlerinin kolaylaştırıldığını duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan araçların sınırdan geçişlerinin kolaylaştırıldığını duyurdu. Şu ana kadar 834 araç ve 19 otomobilin sınırdan yardım getirdiği ifade edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya insani yardım malzemeleri taşıyan araçların sınırdan geçişinin kolaylaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, "İnsani yardım malzemelerini Ukrayna'ya taşıyan araçların geçişi basitleştirildi ve sıra dışı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sınır muhafızları, diğer kontrol servislerinin temsilcileriyle birlikte, insani yardım malzemelerinin kontrol işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Böylece, savaşın başlangıcından bu yana, Batı Bölge İdaresi sınır muhafızları, Ukrayna'ya insani yardım taşıyan 834 araç ve 19 otomobilin geçişine izin verdi" denildi.

Ayrıca bakanlık, hem Ukrayna'da faaliyet gösteren hem de etkin bir şekilde yardım sunan yabancı ülkelere, insani yardım misyonlarına katılan herkese teşekkür etti.


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İçişleri Bakanlığı, Tragger, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Yardım malzemesi taşıyan araçların geçişi kolaylaştırıldı - Son Dakika


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