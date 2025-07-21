Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu

Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakereleri 23 Temmuz'da gerçekleşecek. Toplantının yerinin ise İstanbul olacağı bildirildi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar devam ederken; iki ülke arasındaki görüşmelere ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

YENİ GÖRÜŞMELERİN YER VE TARİHİ BELLİ OLDU

Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakereleri 23 Temmuz'da gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada "Rusya ile yeni barış görüşmelerinin Çarşamba günü İstanbul'da yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan gün içerisinde Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde "etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde" olacağını belirtti. Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve Ukrayna heyetinin lideri Umerov'un, iki ülke temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

RUS MEDYASI DA SİNYALİ VERMİŞTİ

Rus resmi haber ajansı TASS da haberinde, Moskova ile Kiev arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul'da yapılacağı iddia edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 3. turunun ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Rus resmi haber ajansı TASS'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, Moskova ile Kiev arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul'da yapılmasının beklendiği iddia edildi.