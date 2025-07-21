Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu

Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu
21.07.2025 20:51
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Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakerelerinin yapılacağı yer ve tarih belli oldu. Görüşmeler çarşamba günü İstanbul'da gerçekleşecek.

Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakereleri 23 Temmuz'da gerçekleşecek. Toplantının yerinin ise İstanbul olacağı bildirildi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar devam ederken; iki ülke arasındaki görüşmelere ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

YENİ GÖRÜŞMELERİN YER VE TARİHİ BELLİ OLDU

Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakereleri 23 Temmuz'da gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada "Rusya ile yeni barış görüşmelerinin Çarşamba günü İstanbul'da yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu

ZELENSKİ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan gün içerisinde Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde "etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde" olacağını belirtti. Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve Ukrayna heyetinin lideri Umerov'un, iki ülke temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

RUS MEDYASI DA SİNYALİ VERMİŞTİ

Rus resmi haber ajansı TASS da haberinde, Moskova ile Kiev arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul'da yapılacağı iddia edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 3. turunun ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Rus resmi haber ajansı TASS'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, Moskova ile Kiev arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul'da yapılmasının beklendiği iddia edildi.

Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu

NE OLMUŞTU?

Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından aynı masaya oturtmayı başarmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının gerçekleştirilmesi, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandığını duyurmuştu.

İstanbul, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna ile Rusya müzakerelerinde adres İstanbul! Tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • zeki69:
    inşallah bitir şu çatişmayı Reisim 3 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    kent lokantasında yapılacak görüşmeler 2 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    İstanbul çok önemli bir şehir Avrupa Asya Afrika arasında köprü resmen. Akdenizin kilidi. 0 0 Yanıtla
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