Ukrayna, İran'ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunu iptal etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan resmi açıklamada, Rusya'ya sağlanan silah tedariki nedeniyle İran'ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunu iptal ederek elçilikteki diplomatik personel sayısını azaltma kararını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkede bulunan geçici maslahatgüzarlık makamlarını bakanlığa çağırarak "Rus birliklerinin Ukraynalı sivil nüfusa ve Savunma Kuvvetlerine karşı kullanması için Rusya'ya İran silahlarının tedarik edilmesi, İran'ın üst düzey liderliği tarafından açıkça ilan edilen tarafsızlık, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygıyla doğrudan çelişmektedir" denildi.