Ukrayna İstihbaratı, Zelenskiy ve Üst Düzey Yetkililere Suikast Komplosunu Önledi - Son Dakika
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Ukrayna İstihbaratı, Zelenskiy ve Üst Düzey Yetkililere Suikast Komplosunu Önledi

Ukrayna İstihbaratı, Zelenskiy ve Üst Düzey Yetkililere Suikast Komplosunu Önledi

Ukrayna istihbaratı (SBU), Rusya'nın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu üst düzey Ukraynalı yetkililere suikast komplosunu önlediklerini açıkladı. Suikast planında, Zelenskiy'i rehin alacak ve daha sonra öldürecek subayların kullanılmasının öngörüldüğü ifade edildi. SBU, gözaltına alınan kişilerden birinin insansız hava araçları ve anti-personel mayınları satın almış olduğunu belirtti.

07.05.2024 16:09
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Ukrayna istihbaratı (SBU), Rusya'nın Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında bulunduğu üst düzey Ukraynalı yetkililere suikast komplosunu önlediklerini açıkladı.

Koruma biriminden iki albayın, Rus istihbaratı FSB'ye gizli bilgiler verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.

Suikast planında, Zelenskiy'i rehin alacak ve daha sonra öldürecek subayların kullanılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Hedefler arasında, bir füze saldırısıyla öldürülmesi planlanan askeri istihbarat başkanı Kirilo Budanov ile SBU Başkanı Vasyl Malyuk'un da bulunduğu açıklandı.

SBU'ya göre grup, Budanov'un nerede olduğu konusunda bilgi almak için bir "köstebek" kullanmayı, daha sonra buraya roketler ve SİHA'larla saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

SBU, gözaltına alınan kişilerden birinin insansız hava araçları ve anti-personel mayınları satın almış olduğunu belirtti.

SBU Başkanı Vasyl Malyuk, suikastların zamanlamasının da yeni görev dönemine bugün başlayan Rusya lideri Vladimir Putin'e hediye olacak şekilde ayarlandığını söyledi.

Malyk, operasyonun Rus özel servislerinin "başarısızlığına" dönüştüğünü söylerken "Ama unutmamalıyız, düşman güçlü ve deneyimli, hafife alınamaz" dedi.

SBU, üç FSB çalışanının suikast organizasyonunda rol aldığını belirtti.

Dimitro Perlin adlı FSB ajanının, Şubat 2022'deki Rus işgalinden bu yana Ukraynalı "köstebekler" bulmaya çalıştığı ifade edildi.

Bir diğer FSB çalışanı Oleksiy Kornev'in de işgalden önce bugün gözaltına alınan albaylardan biriyle beraber, "komşu Avrupa ülkelerinde komplo toplantıları yaptığı savunuldu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukrayna İstihbaratı, Zelenskiy ve Üst Düzey Yetkililere Suikast Komplosunu Önledi - Son Dakika

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