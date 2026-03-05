Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu

05.03.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Karadeniz'de Sivash sondaj platformunda konuşlanmış Rus birliklerini vurdu. Saldırıda, sondaj platformu sahasına inmeye çalışan bir Ka-27 helikopteri imha oldu, Ukrayna ordusu o anların görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna, Karadeniz'de Sivash sondaj platformunda konuşlanmış Rus birliklerine saldırdı. Sondaj platformu sahasına inmeye çalışan bir Ka-27 helikopteri imha oldu.

RUS HELİKOPTERİNİ İMHA ETTİLER

Ukrayna ordusu, Karadeniz'de Rus kontrolünde bulunan Sivash sondaj platformuna yönelik bir saldırı düzenledi. Operasyon sırasında, platformdaki helikopter pistine iniş yapmaya çalışan Rusya'ya ait bir Ka-27 tipi askeri helikopter doğrudan hedef alınarak imha edildi. Ukrayna tarafı, helikopterin vurulma anına ait görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Rusya tarafından askeri gözetleme ve lojistik üs olarak kullanılan bu platformların vurulması, bölgedeki radar ağının zayıflatılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Karadeniz, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de, Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
Yaşanan acının en net hali: ’’Savaş’’ kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya kaybetti Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
’’Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık’’ diyen Sergen Yalçın’dan derbi mesajı ''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı
Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü
Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail’e seslendi: Teslim olmayacağız Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail'e seslendi: Teslim olmayacağız

20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, İran’a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 20:54:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.