Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler - Son Dakika
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Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler

25.02.2022 14:58
Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler

Rusya ve Ukrayna'da yaşanan kriz tüm dünyanın gündeminde. Türk müteahhitlik şirketleri son yıllarda ağırlıklı olarak üç ülkede çalışıyor. Ukrayna'da 23 milyar dolarlık proje yürüten Türk müteahhitleri, 'kemer sıkılması' durumunda ciddi sıkıntı yaşayacaklarını söylüyorlar. İç pazarda telafisinin ise mümkün olmayacağını dile getiriyorlar.

Rusya ve şu an bu ülkenin işgal girişimine hedef olan Ukrayna'da 23 milyar dolarlık proje yürüten Türk müteahhitleri, 'kemer sıkılması' durumunda ciddi sıkıntı yaşayacaklarını söylüyorlar. İç pazarda telafisinin ise mümkün olmayacağını dile getiriyorlar. Türk müteahhitlik sektörü son 10 yılda tümü yurtdışında 230 milyar dolardan fazla inşaat ve altyapı projesi gerçekleştirdi.

AĞIRLIKLI OLARAK ÇALIŞILAN İKİ ÜLKE SAVAŞ HALİNDE

Türk müteahhitlik şirketleri Rusya, Irak ve Ukrayna'da ağırlıklı olarak çalışıyorlar. Türk müteahhitlik sektörünün elindeki projelerin ağırlıklı kısmını oluşturan iki ülkenin birbiriyle savaşır pozisyona gelmesi sektörde endişeyle izleniyor. Dün akşam Bloomberg HT'ye konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, savaşın uzaması ve Rusya'nın yaptırımları uğramasının sektörünün işlerini zora sokabileceğini söyledi.

"100'ÜN ÜZERİNDE ŞANTİYEMİZ VAR"

Eren, "Rusya'da böyle bir şey olursa ekonomide daralma olursa bizim açımızdan ciddi problem olur. Rusya'da devam etmekte olan 100'ün üzerinde şantiyemiz var. Devam eden işlerin toplamı 20 milyarın üzerinde. Bu işlerimizde son 3 yılda devam ediyor. Ödeme sorunu yaşamıyorduk. Petrol fiyatlarının son yıllarda artması nedeniyle Rusya yatırımları artırmakla kalmadı ödemeleri de sürekli zamanında yaptı. Rusya, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde uzak ara birinci ülke. Bugüne kadar Rusya'ya 95 milyar doların üzerinde iş yapmış durumdayız. Rusya pazarında sıkıntı şantiyelere olumsuz yansır. Ancak şu aşamada henüz sıcak çatışma sürecinin şantiyelerde olumsuz etkisi yok. Bilgi akışı bize bu konuda bir sorun olduğunu söylemiyor. Rusya'da hayat normal devam ediyor. Rusya ekonomik yaptırımlardan dolayı kendisi içerde kemer sıkmaya karar verirse bunun ilk uygulaması şantiyeleri ve devam eden işleri durdurmak ya da ödemeleri aksatmak şeklinde olur. Dediğim gibi 20 milyar dolar iş bakımından da ciddi sıkıntı olur" diye konuştu.

"KIŞ OLMASI SEBEBİYLE ŞANTİYELER AKTİF DEĞİL"

Kış koşullarıyla nedeniyle şantiyelerin bugünlerde aktif olmadığını söylerken Türk müteahhitlerinin bu ülkedeki işleri konusunda kaygılı olduğunun altını çizen Erdal Eren, "Ukrayna son yıllarda Avrupa Birliği desteğiyle altyapı yatırımlarına ağırlık verdi. Bizde 8-9 milyar dolarlık iş yaptık. Son iki yılda aldığımız işler de artış var. Tek başına 2021 yılında 34 sözleşme imzalamıştı müteahhitlerimiz. Sözleşmelerimizin bedeli 2,5 3 milyar dolara yakın. Altyapı projeleri var, şantiyeler var, yatırımlar var. Rüzgar santrali, güneş santrali, turizm yatırımları var. Siyasi ilişkilerin oluşturduğu güzel havadan dolayı iyiden iyiye Ukrayna'ya yerleşmeyi düşünüyorduk. Şimdi kaos yaşanıyor. Kış mevsimine denk geldiği için şantiyelerin çoğu kapalıydı. Şirketlerimiz çoğu son birkaç gün içinde olmak üzere Türk vatandaşı çalışanlarını getirdiler. Kalanlar da batı üzerinden Moldova'ya transfer ediyorlar. Türk çalışanlarla ilgili sorun yok" diye konuştu.

"İÇ PAZARDA TELAFİ EDEBİLME İMKANI GÖRMÜYORUM"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Rusya Ukrayna krizinin büyümesi halinde iç piyasaya etkisinin sanılandan büyük olacağını söyledi.

Eren, "Sektörümüz açısından konuşursak içeride hakikaten sorunlar yaşıyoruz, son 2-3 yıldır. Maliyetartışları hayli yüksek, Döviz artışına bağlı olarak. Demir vs hammadde artışı var. Fiyat farkı kararnamesi çıkarıldı. Derdimize çare olmadı. Bizim yurtdışında yaşayacağımız bu tip bir daralmayı iç pazarda telafi edebilme imkanı görmüyorum" sözlerine yer verdi.

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