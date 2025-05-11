Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var - Son Dakika
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Dünya

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin\'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski\'nin önemli bir şartı var

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme yapılmasına dair teklifine yanıt verdi. Zelenski "Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Rusya'nın yarından itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz. Ukrayna görüşmeye hazırdır" dedi.

11.05.2025 10:57
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine yanıt verdi.

"İLK ADIM ATEŞKES"

Zelenski, X hesabından İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir" dedi.

"UKRAYNA GÖRÜŞMEYE HAZIRDIR"

Zelenski sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya'nın yarından, 12 Mayıs'tan itibaren - tam, kalıcı ve güvenilir - bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır."

PUTİN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti. Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız"değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Son Dakika Dünya Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Johny Guitar:
    zelenski sen Erdoğan’a dua et 99 27 Yanıtla
  • Yusuf Kurt:
    Şu ölümlü dünyada bırakın da elele verin. Bitsin bu işkence ihtiras savaşlar olaylar. Varlık anlamını bulsun. Herşey yerli yerine otursun. 93 6 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    abd ye,elini verdin kolunu alamazsın, seni abd nin maşası 85 2 Yanıtla
  • 205622:
    en kârlı çıkan ABD oldu bundan sonra Ukrayna'da çıkarılacak yer altı kaynaklarının yarısını onlar alicak 70 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Kırım elden gitti. Rusya işgal ettiği yerlerden çıkmayacak. O zaman niye savaştın derler adama. 40 2 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Nasıl bir reklamıniz varsa kapatma simgesini reklam ile kapatiyorsunuz 26 0 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Türkiye Putin'in değerini bilsin. Bu tarihî fırsatları kaçırmayın! 8 4 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Ne oldu şimdi beyinsizler o kadar adam öldü kim nereyi kazandı herkesin toprak bütünlüğü yine aynı kaldı 10 1 Yanıtla
  • alos :
    YOKSA VALLA TURP BÜTÜN MALINI MAKIRDANI ALACAK. 6 1 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Batı Rusya Türkiye buluşmasından dolayı ödü mokuna karışıyor ;)) Trump,korktun mu şen? :) 2 1 Yanıtla
  • Jack Personel:
    Bravo Putin! Urra! Türkiye halkı seni seviyor. Rusya zaten birbirini seviyor :) Batı korktun mu şen? :) 0 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ulan komedyen donu kaybettin Abd ye,daha neyin şartını sunuyorsunuz,sanki seni takan var, halkın bile destek vermiyor sana, ülkenin anasını ağlattın, geleceğini çaldın, 20 yıl geriye gitti ülke. Komedi gibi ama baştaki komedyen olunca normal geliyor insana. 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Komedyen palyaço hâlâ şarttan şurttan bahsediyor insanlar ölmesin demiyor. 0 0 Yanıtla
  • Yasin gürel:
    İhtiyarlar savaşı çıkarıyor ama GENÇLER ölüyor. Savaşı başlatanların en önde savaşa gitmesi gerekse Dünyanın hiç bir yerinde savaş kalmaz. 0 0 Yanıtla
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