Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'yı insansız hava araçlarıyla hedef aldı

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(ANKARA)- Ukrayna, çok sayıda insansız hava aracıyla Rusya'nın başkenti Moskova'yı hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 158 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi. Rusya'daki yetkililer, saldırı düzenlenen hedefler arasında petrol rafinerisi ve elektrik santrallerinin olduğunu dile getirdi.

Rus yetkililere göre, Ukrayna, Moskova ve komşusu Tver bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi. Ukrayna, insansız hava araçlarıyla Rusya'nın enerji ve rafineri tesislerini hedef aldı ve bunun sonucunda tesislerde yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen hava taaruzları ile 158 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Rusya'nın merkezindeki en büyük enerji üreticilerinden biri olan Tver bölgesindeki Konakovo elektrik santralinde ve Moskova petrol rafinerisinde yangınlar çıktığı belirtildi. Yetkililer tarafından müdahale edilen yangınlar kontrol altına alındı.

Ukrayna'dan ABD'ye çağrı

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı temsilcilerinin Washington'da üst düzey ABD yetkilileriyle bir araya gelmesinin ardından Volodimir Zelenski, Kiev'in Rusya topraklarının derinliklerindeki askeri hedefleri vurmasına izin verilmesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

Rusya'nın Kharkiv'de hava güdümlü bombalar kullanarak 6 kişinin ölümüne yol açtığını belirten Zelenski, bu saldırıların ancak "Rus askeri havaalanlarını, üslerini ve Rus terörünün lojistiğini vurarak" önlenebileceğini söyledi. Zelenski, Ukrayna'yı Rusya'nın güdümlü hava bombalarından temizlemenin "Rusya'yı savaşı bitirmeye ve adil bir barışa zorlamak için güçlü bir adım" olacağını ifade etti. Zelenski, ABD'den temin edilen uzun menzilli mermileri ve füzeleri Rusya topraklarında kullanmak için izin istedi.

Washington, 2022'den bu yana Ukrayna'ya 50 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulundu, ancak silahlarının kullanımını Ukrayna toprakları ve savunma amaçlı sınır ötesi operasyonlarla sınırladı.

Ukrayna'da bir günlük milli yas ilan edildi

Aralarında 14 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu yedi kişinin Rus saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Kharkiv'de bir günlük yas ilan edildi. Milli yas sırasında Ukrayna halkına baş sağlığı dileyen Zelenski ise "Rusya'nın tüm kötülüklerinden sorumlu tutulacağı" sözünü verdi.

Rus yetkililerinin aksine Ukrayna sivillerin hedef alındığını reddetti

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde, Ukrayna'da Verezamske olarak bilinen Kirove yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Bakanlık, Rus güçlerinin Kursk bölgesinde Korenevo ve Malaya Loknya'yı da kapsayan Ukrayna saldırılarını püskürttüğünü açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 30 Ağustos'ta Belgorod'da düzenlenen bir saldırıda beş kişinin öldüğünü ve 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada; "Tüm sorumlu hükümetleri ve ilgili uluslararası yapıları bu acımasız terör saldırısını şiddetle kınamaya" çağırdı. Ukrayna saldırılarda sivillerin hedef alındığını reddediyor.

ABD F-16 savaş uçaklarının bakımı için Ukrayna'ya personel göndermeyi reddetti

Ukrayna Cumartesi günü yaptığı açıklamada hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 52 insansız hava aracından 24'ünü düşürdüğünü söyledi. Herhangi bir yaralanma ya da büyük çaplı hasar rapor edilmedi.

ABD, aralarında F-16 savaş uçaklarının da bulunduğu askeri teçhizatların bakımı için Amerikalı personellerin Ukrayna'ya gönderilmesi önerisini reddetti.

Kiev, 6 Ağustos'ta başlattığı saldırıdan bu yana düzinelerce yerleşim yerini ve 1200 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini iddia ediyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı, NATO'nun Rusya'yı alt edebileceğini öne sürdü

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, NATO'nun artık Sovyetler Birliği dönemindeki gibi bir güç olmayan Rusya'yı "ezebileceğini" söyledi. Landsbergis, Rusya'nın işgalinin Baltık ülkelerindeki insanlar için sürpriz olmadığını ancak "vahşetinin" şok edici olduğunu söyledi.