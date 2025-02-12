Ukrayna'nın 2014 Sınırlarına Dönüşü Gerçekçi Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna'nın 2014 Sınırlarına Dönüşü Gerçekçi Değil

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin savaşı uzatacağını belirtti.

12.02.2025 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını söyledi. Hegseth, "Bu gerçekçi olmayan hedefin peşinden koşmak yalnızca savaşı uzatır ve daha çok acı çekmeye neden olur" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi bir hedef olmadığını söyledi. 2014 yılında yapılan Minsk anlaşmalarında Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfus yoğunluklu Donetsk ve Luhansk bölgelerine özel statü tanınmıştı. Ayrıca Ukrayna'nın güneyindeki Kırım da Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Hegseth, şu sözleri kullandı: "Bu gerçekçi olmayan hedefin peşinden koşmak yalnızca savaşı uzatır ve daha çok acı çekmeye neden olur. ABD Ukrayna'nın NATO üyeliğinin uzlaşı sonucu varılabilecek bir sonuç olacağına inanmıyor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması ile birlikte Ukrayna savaşında ABD'nin Kiev'e desteği önemli ölçüde azalırken Ukraynalı yetkililer de daha önce kökten reddettikleri toprak tavizi olasılığını dillendirmeye başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile müzakereleri organize edebilmesi durumunda Moskova'ya toprak takası teklif etmeyi planladığını söylemişti. Zelenski, The Guardian gazetesine verdiği röportajda ülkesinin, yaklaşık altı ay önce Rusya sınırındaki Kursk bölgesine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kontrol ettiği toprakları, Ukrayna'da Rusya'nın kontrol ettiği topraklarla değiştirebileceğini ifade etti. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın batısında kontrol ettiği bölge yüzölçümü olarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda kontrol altına aldığı bölgelerden daha küçük.

Zelenski'nin sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Rusya'nın kendi topraklarından taviz verme fikrine kapalı olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'nın 2014 Sınırlarına Dönüşü Gerçekçi Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:08 8 ilimizde eğitime kar arası 8 ilimizde eğitime kar arası
21:05 Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü Kendini Mehdi ilan etti, inanmayan babasını bıçaklayarak öldürdü
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 22:17:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın 2014 Sınırlarına Dönüşü Gerçekçi Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.