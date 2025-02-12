Ukrayna'nın 2014 Sınırlarına Dönüşü Gerçekçi Değil

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(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi olmadığını söyledi. Hegseth, "Bu gerçekçi olmayan hedefin peşinden koşmak yalnızca savaşı uzatır ve daha çok acı çekmeye neden olur" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi bir hedef olmadığını söyledi. 2014 yılında yapılan Minsk anlaşmalarında Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfus yoğunluklu Donetsk ve Luhansk bölgelerine özel statü tanınmıştı. Ayrıca Ukrayna'nın güneyindeki Kırım da Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Hegseth, şu sözleri kullandı: "Bu gerçekçi olmayan hedefin peşinden koşmak yalnızca savaşı uzatır ve daha çok acı çekmeye neden olur. ABD Ukrayna'nın NATO üyeliğinin uzlaşı sonucu varılabilecek bir sonuç olacağına inanmıyor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması ile birlikte Ukrayna savaşında ABD'nin Kiev'e desteği önemli ölçüde azalırken Ukraynalı yetkililer de daha önce kökten reddettikleri toprak tavizi olasılığını dillendirmeye başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile müzakereleri organize edebilmesi durumunda Moskova'ya toprak takası teklif etmeyi planladığını söylemişti. Zelenski, The Guardian gazetesine verdiği röportajda ülkesinin, yaklaşık altı ay önce Rusya sınırındaki Kursk bölgesine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kontrol ettiği toprakları, Ukrayna'da Rusya'nın kontrol ettiği topraklarla değiştirebileceğini ifade etti. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın batısında kontrol ettiği bölge yüzölçümü olarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda kontrol altına aldığı bölgelerden daha küçük.

Zelenski'nin sözlerini yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Rusya'nın kendi topraklarından taviz verme fikrine kapalı olduğunu ifade etti.