Kiev'deki saldırıdan mucize anlar! Köprüde yürüyen bir şahıs ölümden kıl payı kurtuldu

Ukrayna'nın cumartesi günü Rusya ile Kırım'ı bağlayan köprüyü vurması bölgede ipleri iyice gerdi. Rus lider Putin intikam için harekete geçti. Bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev bombardımana tutuldu. Başkent Kiev'de büyük patlamalar meydana gelirken çok sayıda binadan dumanlar yükseldi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

ZELENSKİ: UYUYANLARI, İŞE GİDENLERİ ÖLDÜRDÜLER

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." denildi. Gözlerin çevrildiği Ukrayna lideri Zelenski ise zehir zemberek açıklamalar yaptı. Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" ifadelerini kullandı. Zelenski, ülkenin enerji alt yapısını hedef alan Rusya'nın panik yaratmaya çalıştığını belirterek, "İkinci hedefleri insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." dedi.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Rus lider Putin ise yaptığı açıklamalarla Ukrayna'ya tehditler savurmaya devam etti. Öte yandan bugün Rus saldırılarında bir köprünün vurulma anı da görüntülendi. Saldırı sırasında köprüde yürüyen bir kişinin son anda kurtulduğu ve patlamanın hemen ardından koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.