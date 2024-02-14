Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Kırım açıklarında büyük bir Rus amfibi gemisinin battığını açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Kırım açıklarında büyük bir Rus amfibi gemisinin battığını açıkladı

Ukrayna, Rusya\'nın işgali altındaki Kırım açıklarında büyük bir Rus amfibi gemisinin battığını açıkladı

Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rusya'nın işgali altındaki Kırım açıklarında bulunan Sezar Kunikov adlı büyük bir Rus amfibi gemisinin battığını duyurdu. Ukrayna Ana İstihbarat Ajansı, geminin Magura V5 deniz SİHA'larıyla vurulduğunu iddia etti. Rus donanması ise geminin batırıldığını teyit etmedi ancak altı Ukrayna SİHA'sının imha edildiğini belirtti. Bu olay, Ukrayna'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği ikinci başarılı saldırı olacak.

14.02.2024 15:04
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Ukrayna silahlı kuvvetleri büyük Rus amfibi gemisi Sezar Kunikov'un, Rusya'nın işgali altındaki Kırım açıklarında battığını açıkladı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Çarşamba sabahı erken saatlerde Yalta kasabasının yakınlarında güçlü patlamalar duyuluyor.

Ukrayna Ana İstihbarat Ajansı, çıkarma gemisinin Magura V5 deniz SİHA'larıyla vurulduğunu iddia ettiği bir video yayınladı.

Rus donanması tarafından yapılan açıklamada Sezar Kunikov'un Karadeniz'de batırıldığı teyit edilmedi, altı Ukrayna SİHA'sının imha edildiğini belirtildi.

Ukrayna istihbarat teşkilatı Telegram kanalından, "Sezar Kunikov, liman tarafında kritik deliklere maruz kaldı ve batmaya başladı" mesajını paylaştı ve geminin Ukrayna karasularında Grup 13 adı verilen bir birim tarafından imha edildiğini açıkladı.

Rus askeri blog yazarları Sezar Kunikov'un vurulduğu iddialarını yalanlamadılar; sadece mürettebatın hayatta kaldığını belirttiler.

Rusya ordusu büyük kayıpların gerçekleşmesi durumunda bunları nadiren bildiriyor. Rusların bu konuda ana haber kaynağı az sayıda blog yazarı.

Amfibi gemiler, saldırı birliklerini özellikle düşman bölgesinde hızlı bir şekilde karaya çıkarmak için kullanılıyor.

Rusya aynı zamanda son yıllarda Beşar Esad hükümetine destek amacıyla Suriye'ye askeri malzeme taşımak için çıkarma gemilerini kullandı.

Sezar Kunikov'un tarihi Sovyet döneminin sonuna kadar uzanıyor.

Eğer battığı doğrulanırsa bu, Ukrayna'nın bu ay Karadeniz'de gerçekleştirdiği ikinci başarılı saldırı olacak.

Küçük Rus savaş gemisi Ivanovets, iki hafta kadar önce özel bir operasyonda SİHA'lar tarafından vurulmuştu.

Bir diğer Rus çıkarma gemisi Novoçerkassk ise Aralık ayında Feodosiya limanındayken vurulmuştu.

Geçen yıla ait uydu görüntüleri Rus filosunun büyük kısmının işgal altındaki Kırım'ı terk ettiğini gösteriyordu.

Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki hafta üçüncü yılına girecek.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı gelinen durumun "son derece karmaşık" olduğunu kabul etmişti.

Geçen hafta Ukrayna Genelkurmay Başkanı olarak atanan Albay Oleksandr Syrskyi, doğudaki Selydove kasabasında üç kişinin hayatını kaybettiği Rus füze saldırısının ardından Çarşamba günü ön cepheyi ziyaret etti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Kırım açıklarında büyük bir Rus amfibi gemisinin battığını açıkladı - Son Dakika

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