ABD'den Tayvan'a üst düzey ziyaret iddiası ortalığı karıştırdı! Çin harekete geçti

Tayvan Boğazı, Çin'de iç savaşın sona ermesini izleyen 10 yılda ana karada ve Ada'da kurulan ayrı hükümetlerin güçleri arasında doğrudan çatışmaların yaşandığı cephe hattı oldu. Dünyanın iki süper gücü ABD ve Çin arasındaki en önemli anlaşmazlıkların başında da Tayvan konusu bulunuyor.

LİDERLER RESTLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir telefon görüşmesi yaptı. Liderlerin görüşmesinde ana konu Tayvan olurken, konuşmadan herhangi bir sonuç çıkmadı aksine iki ülke lideri birbirine rest çekti.

TANKLARI PLAJLARA KONUŞLANDIRDILAR

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Malezya ziyareti sonrası askeri uçakla Tayvan'a geleceği beklentisi ise ülkeler arasındaki gerilimi daha da yükseltti. Öyle ki Çin ordusu, bölgede savaş jetleri uçururken, plajlara tank konuşlandırdı. Bazı analistler ise Pelosi'nin Tayvan'a inmesi halinde, Çin ordusunun adayı bombalayacağını iddia etti.

ÇİN HÜKÜMETİ DÜN UYARIDA BULUNDU

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün yaptığı açıklamada Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini ''oturup izlemeyeceğini" belirtti. Lijian açıklamasının devamında, "Her tür ihtimale karşı hazırlıklıyız. Buna cesaret ederlerse ne yapacağımızı bekleyip görsünler" değerlendirmesinde bulundu.