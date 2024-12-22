Suriye'de ve Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna- Rusya hattında da gerilim yükseliyor. Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna İstihbarat Servisi'ne düzenlediği saldırı sonrasında Ukrayna misilleme olarak insansız hava uçaklarıyla Rusya topraklarını hedef aldı.
Ukrayna'dan havalanan bir insansız hava aracı kilometrelerce uzaklıktaki Tataristan'ın başkenti Kazan'a vardı. İnsansız hava aracı Kazan'da bir gökdelene isabet etti.
Kazan'a 6 adet insansız hava aracının ulaştığı belirtilirdi. Tataristan Valisi Rustam Minnikhanov, 6 adet insansız hava aracının konutlara isabet ettiğini duyurdu. Saldırının ardından Kazan'daki bütün etkinlikler 2 gün süreyle iptal edildi.
Rusya'nın Kiev'i balistik füzelerle vurduğu saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Dünya › Ukrayna Rusya'ya insansız hava uçaklarıyla saldırdı - Son Dakika
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