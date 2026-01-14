Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar - Son Dakika
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

14.01.2026 11:00  Güncelleme: 11:05
Rusya'nın başkenti Moskova son 146 yılın en güçlü kar fırtınalarından birine yakalandı. Caddelerde devasa kar kütleleri ve yollarda buzlanma oluşurken hayat resmen felç oldu. Ekipler kötü hava koşullarının etkilerini hızlı şekilde azaltmak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Moskova'yı ve çevresini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, meteorolojik gözlemlerin başladığı son 146 yılın en kuvvetli kar yağışı olarak kayıtlara geçti. Bu değerlendirme, Rusya Hidrometeoroloji Merkezi yetkililerinden alınan bilgilere dayanıyor.

Meteorologlar, söz konusu kar fırtınasının 21,4 mm günlük yağış miktarıyla 21. yüzyılda kaydedilen en ağır üç kar yağışı arasında yer aldığını belirtti. Ölçümler, Moskova'nın VDNKh bölgesindeki ana istasyonda yapıldı. Tarihsel listede 2018, 1981, 1970 ve 2022 yıllarında görülen yoğun kar yağışları da üst sıralarda yer alıyor.

BU GERÇEKTEN BİR REKOR

Kar yağışını getiren Akdeniz kaynaklı siklon, 8 Ocak öğleden sonra güneydoğu ve doğu bölgelerinde ortaya çıktıktan sonra hızla Moskova metropolünün tamamına yayıldı. Yağışlar ertesi gün zirve yaptı ve yılın başından bu yana toplam yağış tutarı 35 mm'yi aşarak Ocak ayı normunun %67'sine ulaştı.

HAYAT RESMEN FELÇ OLDU

Moskova ve çevresindeki belediye hizmetleri, kötü hava koşullarının etkilerini hızlı şekilde azaltmak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Caddelerde devasa kar kütleleri ve yollarda buzlanma oluşurken kentte hayat felç oldu.

