Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika’da görev saatlerinde ve üniformalarıyla halka açık alanda yakınlaşan iki polis memuru, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Gündüz vakti kaydedilen ve kısa sürede viral olan skandal görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Meksika’da çekilen ve kısa sürede viral olan görüntüler ülkede infial yarattı. Üzerlerinde üniformalarıyla görev başında olan iki polisin, gündüz vakti halka açık alanda yaşadığı yasak aşk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin İnternet ortamına düşmesinin ardından kamuoyunda büyük bir tepki dalgası oluştu. Kullanıcılar, emniyet teşkilatının itibarını zedeleyen ve görev bilincinden uzak bu davranışı sert bir dille eleştirirken, emniyet birimlerinden skandala karışan memurlar hakkında soruşturma açılması talep edildi.

Cep Telefonu, Sonora, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB’ye yönelik ’yolsuzluk’ davasında yeni gelişme: Mahkemeden ’İmamoğlu’ kararı İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında yeni gelişme: Mahkemeden 'İmamoğlu' kararı
Erotik sahneleri olay olmuştu Kızılcık Şerbeti’nde rol alacak Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
İsmail Kartal’dan Lukaku için yanıt İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt
Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı
Kerem Aktürkoğlu’ndan eleştirilere karşı olay cevap Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap
Suudi Arabistan’da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı

12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
11:00
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
Kripto para sahiplerine kritik uyarı
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 13:03:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.