Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı

10.11.2025 07:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Ankara ve İstanbul'da düzenlenen resmi törenlerle sonsuzluğa uğurlanmasından, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine nakledilmesine kadar geçen süreci anlatan fotoğraflar, bir ulusun önderine duyduğu bağlılığı ve hüznü gözler önüne seriyor. Atatürk'ün cenaze törenine dünyanın dört bir yanından devlet temsilcileri katıldı. Yavuz zırhlısı, Atatürk'ün naaşını taşıyarak İzmit'e doğru hareket etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Ankara ve İstanbul'da düzenlenen resmi törenlerle sonsuzluğa uğurlanmasından Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine nakledilmesine kadar geçen süreyi kapsayan fotoğraflar, bir ulusun önderine duyduğu bağlılığı ve hüznü gözler önüne seriyor.

AA muhabirinin TBMM arşivinden derlediği bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazı, 19 Kasım günü Dolmabahçe Sarayı'nda saat 08.10'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Tetkikleri Enstitüsü Müdürü Profesör Mehmet Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı.

Atatürk'ün naaşı saat 08.30'da, komutanlığını Orgeneral Fahrettin Altay'ın yaptığı askeri kortejle top arabasına konularak Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkarılırken, kortejde Başbakan Mahmut Celal Bayar, TBMM Heyeti, devlet erkanı ve diğer katılımcılar yer aldı.

Saat 09.10'da kortej, Kabataş, Tophane, Karaköy, Galata Köprüsü, Eminönü ve Gülhane Parkı üzerinden Sarayburnu'na doğru hareket ederken, Atatürk'ün naaşını taşıyan top arabasının Galata Köprüsü'nden geçişi sırasında çekilen fotoğraflar dikkati çekti.

Atatürk'ün naaşı saat 12.30'da Sarayburnu'ndan Zafer torpidosuna nakledilirken, torpido saat 13.00'te hareket etti, daha sonra Atatürk'ün naaşı Selimiye Kışlası açıklarında bekleyen Yavuz zırhlısına nakledildi. Yavuz, saat 14.00'te İzmit'e doğru hareket etti. Yavuz'un siyah duman çıkartarak İzmit'e doğru hareket ettiği anlar fotoğraflarda yer aldı.

Türk ve yabancı savaş gemilerinin eşlik ettiği Yavuz zırhlısı saat 19.30'da İzmit Limanı'na yanaştı. Yavuz'un taşıdığı Atatürk'ün naaşı saat 20.30'da İzmit İstasyonu'nda bekleyen özel trene nakledildi. Atatürk'ün naaşını taşıyan özel tren saat 21.00'de Ankara'ya doğru yola çıktı.

Atatürk'ün naaşını taşıyan özel tren, 20 Kasım 1938 Pazar günü saat 10.00'da Ankara İstasyonu'na ulaştı. Atatürk'ün naaşı, aralarında Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İnönü, TBMM Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda ve Başbakan Mahmut Celal Bayar'ın da bulunduğu devlet erkanı, askeri birlikler, yabancı ülke temsilcileri ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından istasyonda karşılandı. Atatürk'ün naaşı daha sonra top arabasına konularak kortej eşliğinle saat 10.40'ta istasyondan ayrıldı ve saat 11.30'da TBMM binası (İkinci Meclis/Cumhuriyet Müzesi) önüne getirilerek, burada hazırlanmış olan katafalka yerleştirildi.

Saat 13.00'ten itibaren halkın Atatürk'ün naaşı önünde ihtiram geçişi yapmasına izin verilirken ihtiram geçişleri gece yarısına kadar devam etti. Halkın uzun kuyruklar oluşturduğu o anlar da fotoğraflara yansıdı.

- Ankara Palas'ta diplomatik sessizlik

Cenaze törenine dünyanın dört bir yanından devlet temsilcileri katıldı. Heyetler, Ankara Palas'ın önünde, tören alanının karşısında yerlerini aldı. Yabancı devlet adamları, TBMM'nin karşısında yer alan Ankara Palas önünde sıralanarak cenaze merasimini sessizce takip etti. O anlar, çekilen fotoğraflarda da yer buldu.

21 Kasım 1938 Pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren TBMM binası (İkinci Meclis/Cumhuriyet Müzesi) önünde askeri birliklerin geçit merasimi yapıldı.

Top arabasına konulan Atatürk'ün naaşı, yerli ve yabancı erkanın ve kalabalık bir halk kitlesinin katılımıyla saat 11.00'de TBMM binası (İkinci Meclis/Cumhuriyet Müzesi) önünden alınarak kortej eşliğinde Etnoğrafya Müzesi'ne doğru yola çıkarıldı.

Kortej saat 12.15'te Etnografya Müzesi'ne ulaşırken Atatürk'ün naaşı, saat 12.30'da hazırlanan katafalka yerleştirildi. Devlet erkanı, yabancı heyet mensupları ve halk, Etnografya Müzesi'ndeki Atatürk'ün naaşı önünden son kez ihtiram geçişi yaptı. Çanakkale'de Atatürk'e 3 kere yenilen İngiliz Mareşal Birdwood'un da yer aldığı yabancı heyetin uğurlaması da fotoğraflara yansıdı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da sahte yumurta Yapılan hile ağızları açık bıraktı Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor Ortaya atılan iddia ilginç Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma Personelin iş akdi sonlandırıldı Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı
“Davulun efsanesi“ Adem Göçer memleketi Kırşehir’de vefat etti "Davulun efsanesi" Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti
Müstakil evde korkutan yangın Yan binaya da sıçradı Müstakil evde korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

07:05
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha
23:39
Çakmak çakıp yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
Çakmak çakıp yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
23:10
Tedesco’dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
22:41
Zonguldak’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı
Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı
22:24
Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
21:31
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
21:16
Skandal sözler Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis, terör örgütünü övmelere doyamadı
Skandal sözler! Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis, terör örgütünü övmelere doyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 07:29:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.