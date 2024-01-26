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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e Soykırım Sözleşmesi kapsamında ihtiyati tedbirler alması için karar verdi - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e Soykırım Sözleşmesi kapsamında ihtiyati tedbirler alması için karar verdi

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi maddelerindeki fiillerin işlenmesini önlemek için ihtiyati tedbirler alması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, İsrail'e 1 ay süre vererek ihtiyati tedbirlerle ilgili rapor sunmasını istedi.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail\'e Soykırım Sözleşmesi kapsamında ihtiyati tedbirler alması için karar verdi
26.01.2024 - 16:45,
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Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi maddelerindeki fiillerin işlenmesini önlemek için İsrail'in ihtiyati tedbirler alması gerektiğine karar vererek davanın esastan görülmesine hükmetti. UAD ayrıca ihtiyati tedbirlerle ilgili İsrail'e rapor sunması için 1 ay süre verdi.

UAD, bugün İsrail aleyhine davanın görülmesine esastan hükmetti. Mahkeme İsrail'in 'dosyanın reddi' talebini reddederek İsrail'in alması gereken ihtiyati tedbir kararlarını sıraladı.

Buna göre İsrail; soykırım sayılabilecek her türlü eylemi önlemek için her türlü tedbiri almalı, ordusunun herhangi bir soykırım eylemi yapmamasını sağlamalı, soykırıma teşvik sayılabilecek her türlü kamuoyu yorumunu önlemeli ve cezalandırmalı, insani erişimin sağlanması için önlemler almalı, soykırım davasında kullanılabilecek her türlü delilin yok edilmesini önlemeli denildi. Mahkeme İsrail'in 1 ay içinde mahkemeye ihtiyati tedbirlerle ilgili rapor sunması gerektiğine de hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını okuyan Yargıç Joan Donoghue, yaklaşık 40 dakika süren karar açıklamasında İsrailli bakanlar ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un açıklamalarından alıntı yaptı. Yargıç Donoghue, Gazze'deki durumla ilgili Birleşmiş Milletlerin açıklamalarından da alıntı yaparak Gazze'de durumun iyileştirilmesi için de acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e Soykırım Sözleşmesi kapsamında ihtiyati tedbirler alması için karar verdi - Son Dakika


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