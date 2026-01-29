Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular

Haberin Videosunu İzleyin
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
29.01.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Haber Videosu

Afganistan'da kız çocuklarının okula gönderilmesini yasaklayan yasal düzenlemenin ardından gelecekleri, umutları ellerinden alınan çocuklar gözyaşlarını tutamadı. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede uygulanacak yeni ceza usullerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan düzenlemeler, ceza hukukunun dini kimlik, mezhep, cinsiyet ve toplumsal statüye göre farklı şekilde uygulanacağını ortaya koyarken, uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere neden oldu.

"KÖLELİK" İFADESİ YER ALDI

Yayımlanan metinde köleliğin ceza hukuku çerçevesinde açıkça yer alması en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Düzenlemede "efendi" ve "köle" kavramlarına sıkça atıf yapılırken, kölelerin cezalandırılması yetkisinin "efendilerine" bırakıldığı ifade edildi.

TOPLUM DÖRT SINIFA AYRILIYOR

Taliban'ın yeni yasaları, toplumu dört ayrı sınıfa ayırıyor: din alimleri, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf. Buna göre cezanın türü ve ağırlığı, kişinin hangi sosyal sınıfa ait olduğuna göre değişiyor. Din alimleri tarafından işlenen suçlarda yalnızca uyarı öngörülürken, seçkinler için mahkemeye çağrı ve uyarı yeterli görülüyor. Orta sınıf için hapis cezası uygulanabileceği belirtilirken, alt sınıf için hapis cezasına ek olarak bedensel cezaların da devreye gireceği ifade ediliyor.

MUHALİFLER ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRILIYOR

Yasal düzenlemelerde muhaliflere yönelik sert maddeler de yer alıyor. Taliban mahkemelerine, "isyancı" olarak tanımlanan muhalifleri ve eleştirmenleri ölüm cezasına çarptırma yetkisi veriliyor. Muhaliflerin faaliyetlerini yetkililere bildirmeyen vatandaşlar için de hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca, vatandaşlara "günah" işlendiğine şahit olmaları halinde kişileri bizzat cezalandırma izni verilmesi de dikkat çeken maddeler arasında yer aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Yeni yasalar kapsamında kız çocuklarının eğitimine de tamamen yasak getirildi. Düzenlemenin duyurulmasının ardından, eğitim gördükleri sınıflarda geleceğe dair umutlarını kaybeden kız çocuklarının gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Taliban yönetimine yönelik tepkiler daha da arttı.

İnsan Hakları, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden... AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı

16:55
DEM Partili Cizre Belediyesi’ne asılan pankartı polis indirdi
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi
15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:18:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.