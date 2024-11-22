Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi

Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı\'nın oğlu ile görüntülendi

Ünlü oyuncu Ana de Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile Madrid sokaklarında romantik anlar yaşarken görüntülendi. Mayıs ayında başlayan ilişkiyi Kübalı fenomen Alexander Otaola doğruladı. Daha önce Ben Affleck ve Tinder yöneticisi Paul Boukadakis'le aşk yaşayan De Armas, ''Blonde'' ve ''Knives Out'' gibi başarılı yapımlarla Hollywood'un aranan yıldızlarından biri oldu.

22.11.2024 10:31
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Ünlü oyuncu Ana de Armas, geçtiğimiz günlerde Madrid sokaklarında yeni sevgilisiyle görüntülendi. Yeni aşkı, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta çıktı.

Romantik bir akşam yemeğinin ardından Madrid sokaklarında görüntülenen çift, oyuncunun köpeği Salsa'yı gezdirirken oldukça mutlu görünüyordu. 36 yaşındaki güzel oyuncu, beyaz yün palto ve kot pantolonuyla şık bir görünüm sergilerken, sevgilisi de siyah kıyafetler tercih etti.

Latin Times'ın haberine göre, çiftin ilişkisi Mayıs ayında başladı. Bu bilgi, Kübalı sosyal medya fenomeni Alexander Otaola tarafından da doğrulandı.

De Armas'ın aşk hayatı son yıllarda oldukça dikkat çekti. Ünlü oyuncu, 2019-2020 yılları arasında Hollywood yıldızı Ben Affleck ile yaşadığı ilişkiyle gündemde kalmıştı. Çift, "Deep Water" filminin setinde tanışmış ve pandemi döneminde yaşadıkları aşk, medyanın yoğun ilgisini çekmişti.

Bu yoğun ilgi nedeniyle bunalan oyuncu, Los Angeles'ı terk ederek doğu yakasına taşınmıştı. Elle dergisine verdiği röportajda, "Los Angeles'taki yaşam benim için çok bunaltıcı hale gelmişti. Sürekli takip edilmek ve özel hayatımın bu kadar göz önünde olması beni çok yordu" açıklamasını yapmıştı.

Affleck'ten sonra De Armas, Tinder'ın üst düzey yöneticilerinden Paul Boukadakis ile yaklaşık iki yıl süren bir ilişki yaşadı. Çift en son Nisan 2023'te görüntülenmişti.

Oyuncunun yeni sevgilisi Manuel Anido Cuesta hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Sosyal medya kullanmayan Cuesta'nın özel hayatı hakkında detaylar henüz bilinmiyor.

De Armas'ın kariyeri ise yükselişte. "Blonde", "Knives Out" ve "Ghosted" gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu, Hollywood'un en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.

Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi
Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi
Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi
Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi

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Son Dakika Dünya Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • abdurrahman yilmazturk:
    İyi skyor demekki 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neresi ünlü sıradan bir insan 0 0 Yanıtla
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