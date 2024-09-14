UNRWA Çalışanı Batı Şeria'da Öldürüldü - Son Dakika
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UNRWA Çalışanı Batı Şeria'da Öldürüldü

UNRWA Çalışanı Batı Şeria\'da Öldürüldü

UNRWA, İsrail'in saldırısında bir çalışanın vurularak öldüğünü açıkladı. Bu olay, on yıl sonrası.

14.09.2024 11:08
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UNRWA, dün İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıda bir çalışanın evinin çatısında kafasından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. UNRWA açıklamasında, "Bu, Batı Şeria'da on yıldan uzun bir süredir ilk kez bir UNRWA çalışanının öldürülmesi anlamına geliyor" dedi.

UNRWA, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında bir çalışanlarının keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Sufyan Jaber Abed Jawwad, 12 Eylül sabahı erken saatlerde İsrail ordusunun gece boyunca sürdürdüğü operasyon sırasında bir keskin nişancı tarafından evinin çatısında vurularak öldürüldü. El Far'a Kampında temizlik işçisi olarak çalışan Sufyan'dan geriye eşi ve beş çocuğu kaldı. Bu olay, on yılı aşkın bir süredir Batı Şeria'da ilk kez bir UNRWA çalışanının öldürüldüğüne işaret ediyor" denildi.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında UNRWA'ya ait bir okulun vurulduğu, 6 UNRWA çalışanının öldüğü saldırıyı kınamış 'Gazze'de hiçbir yer güvenli değil' açıklamasını yapmıştı. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, Gazze'de 6 yardım çalışanın öldürülmesinin ardından dün Ukrayna'da 3 yardım çalışanının öldürülmesinin 'yeni normal' olamayacağını vurgulamıştı.

Kaynak: DHA

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