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UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki savaş 100 günü aştı, 2 milyon insan etkilendi - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki savaş 100 günü aştı, 2 milyon insan etkilendi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 100'üncü güne yaklaşırken açıklama yaptı. Lazzarini, 'Bu savaş 2 milyondan fazla insanı, yani Gazze nüfusunun tamamını etkiledi. Birçoğu hem fiziksel hem de psikolojik yaralarını ömür boyu taşıyacak' dedi.

UNRWA Genel Komiseri: Gazze\'deki savaş 100 günü aştı, 2 milyon insan etkilendi
14.01.2024 - 11:12,
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 100'üncü güne yaklaşırken açıklama yaptı. Lazzarini, "Bu savaş 2 milyondan fazla insanı, yani Gazze nüfusunun tamamını etkiledi. Birçoğu hem fiziksel hem de psikolojik yaralarını ömür boyu taşıyacak" dedi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Son 100 günde yaşanan kitlesel ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık, kayıp ve keder ortak insanlığımızı lekeliyor. Hamas ve diğer grupların İsrail'deki insanlara karşı gerçekleştirdiği korkunç saldırıların ardından Gazze'deki insanları öldüren ve yerlerinden eden yıkıcı savaşın başlamasından bu yana 100 gün geçti. Rehineler ve aileleri için çile ve endişe dolu 100 gün oldu. Geçtiğimiz 100 gün içinde, Gazze Şeridi boyunca devam eden bombardıman, sürekli yerlerinden edilen ve bir gecede ayrılmak zorunda kalan, ancak aynı derecede güvensiz yerlere taşınan bir nüfusun kitlesel olarak yerinden edilmesine neden oldu. Bu, Filistin halkının 1948'den bu yana yaşadığı en büyük yerinden edilme olmuştur. Bu savaş 2 milyondan fazla insanı, yani Gazze nüfusunun tamamını etkiledi. Birçoğu hem fiziksel hem de psikolojik yaralarını ömür boyu taşıyacaktır. Çocuklar da dahil olmak üzere büyük çoğunluk derin bir travma geçirmiştir" dedi.

UNRWA BARINAKLARI 1,4 MİLYON İNSANA EV OLDU

Lazzarini, şu anda 1,4 milyon Filistinlinin UNRWA barınaklarında kaldığına dikkat çekerek, "Aşırı kalabalık ve sağlıksız UNRWA barınakları şu anda 1,4 milyondan fazla insanın 'evi' haline gelmiş durumda. Yiyecekten hijyene ve mahremiyete kadar her şeyden yoksunlar. İnsanlar, çocuklar da dahil olmak üzere hastalıkların yayıldığı insanlık dışı koşullarda yaşıyor. Kıtlığa doğru hızla ilerleyen bir zaman diliminde, yaşanamaz olanın içinde yaşıyorlar. Gazze'deki çocukların durumu özellikle yürek parçalayıcı. Bütün bir çocuk nesli travma geçirmiş durumda ve iyileşmeleri yıllar alacak. Binlerce çocuk öldürüldü, sakat bırakıldı ve yetim kaldı. Yüz binlercesi eğitimden mahrum bırakıldı. Gelecekleri tehlikede, geniş kapsamlı ve uzun süreli sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.

"BU İNSAN YAPIMI BİR FELAKET"

Lazzarini, Gazze'de yaşananların bir 'insan yapımı' felaket olduğunu vurgulayarak, "Gazze'deki kriz, gıda, su ve yakıtın savaş aracı olarak kullanılmasıyla birleşen insan yapımı bir felakettir. İnsani yardım operasyonu, büyük ölçüde Gazze Şeridi'ne yardım girişine ilişkin hantal prosedürler ve devam eden çatışmalar da dahil olmak üzere yardımın güvenli ve düzenli bir şekilde dağıtılmasının önündeki sayısız engel nedeniyle hızla dünyanın en karmaşık ve zorlu operasyonlarından biri haline gelmiştir. Yaklaşan kıtlığı tersine çevirmek için tek başına insani yardım yeterli olmayacaktır. Ticari mal akışına da izin verilmelidir. Defalarca yapılan çağrılara rağmen, Gazze'de insanların öldürülmesini durduracak ve gıda, ilaç, su ve barınağın güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak insani ateşkes hala sağlanamamıştır. Kış mevsiminin başlaması, özellikle açıkta yaşayanlar için hayatı daha da çekilmez hale getiriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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