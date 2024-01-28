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Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var

Ürdün'ün Suriye sınırı yakınlarında bulunan bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralandı.

Ürdün\'de ABD üssüne İHA\'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var
28.01.2024 - 20:01,  Güncelleme: 20:06
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İsrail- Filistin çatışmasıyla tansiyonun yüksek olduğu Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar, Ürdün'de bir ABD üssünü vurdu. Saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralandı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR ABD ÜSSÜNÜ VURDU

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırık sayıda yaralı var

3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıklayarak askeri üstte bulunan 3 ABD askerinin öldüğünü, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu.

"TÜM SORUMLULARDAN HESAP SORACAĞIZ"

ABD Başkanı Biden, yaptığı açıklamada intikam sözü vererek, "Hiç kuşkusuz, bizim seçeceğimiz bir zamanda ve şekilde tüm sorumlulardan hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırık sayıda yaralı var

20 OCAK'TA IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlenmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 20 Ocak'ta, Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne balistik füze ve roketlerle düzenlenen saldırının, şimdiye kadar yapılanlardan daha büyük çapta olduğunu belirtmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (5)
  • Ismail Yigit: Güzel haberler...:) Bu soğuk kış günlerinde içimiz ısındı:):):) Yanıtla 12 173
  • haydar topçu: Darısı yarın ve diğer günlere Yanıtla 3 108
  • mert çelik: çocuk ve kadın katılı abd ıcın 3 asker sayıcı çok az,sayı az olması üzüntü verıcı Yanıtla 2 75
  • HASAN KÜÇÜKYILMAZ: Özledik böyle haberleri Yanıtla 2 34
  • Ali Cesur: Yorum yok......yapılan yorumlara beğendi sağanağı atıyorum Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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