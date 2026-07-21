Ürdün, İran'ın İHA'larını Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürdün, İran'ın İHA'larını Düşürdü

Ürdün, İran\'ın İHA\'larını Düşürdü
21.07.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ordusu, İran'dan atılan 5 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi.

ÜRDÜN ordusu, İran'dan atılan 5 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan 5 insansız hava aracına (İHA) müdahale ederek etkisiz hale getirdiği bildirildi. İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği belirtildi.

Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ürdün, İran'ın İHA'larını Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu Türk kültüründen etkilenen Alman damat Müslüman oldu
İstanbul’da İri Çekirge Tedirginliği İstanbul'da İri Çekirge Tedirginliği
Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar Aidat paralarını kişisel hesaplara aktarmışlar! 22.5 milyon liralık vurgunu böyle yapmışlar
Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti
Görüntü Bursa’dan Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu Görüntü Bursa'dan! Yunusu sırtlayıp gözden kayboldu
Bakanlıktan ’Montrö’ açıklaması: 90 yıl boyunca... Bakanlıktan 'Montrö' açıklaması: 90 yıl boyunca...

11:59
Gülistan Doku hamile miydi Sınıf arkadaşından dikkat çeken ifade
Gülistan Doku hamile miydi? Sınıf arkadaşından dikkat çeken ifade
11:29
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu
11:15
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar
11:05
Rekor zam En düşük maaş 153 bin oldu
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 12:24:07. #7.12#
SON DAKİKA: Ürdün, İran'ın İHA'larını Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.