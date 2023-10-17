Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistinlilere kapıyı kapattı: Bu bizim kırmızı çizgimiz

İsrail\'e komşu ülke Filistinlilere kapıyı kapattı: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Dünyada en fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Ürdün'de Kral 2. Abdullah dikkat çeken bir açıklama geldi. Almanya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kral Abdullah, "Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"GERİLİM GAZZE VE BATI ŞERİA'DA ÇÖZÜLMELİ"

Gündemine Filistin- İsrail çatışmasını alan Kral 2. Abdullah, bölge oluşabilecek mülteci sorununa dikkat çekerek, İsrail'i, Filistinli mültecileri Mısır veya Ürdün'e itmeye çalışmamasına ilişkin uyardı. Kral Abdullah, bölgedeki gerilimin Gazze ve Batı Şeria'da ele alınması gerektiğini ifade etti.

"ÜRDÜN'DE VE MISIR'DA MÜLTECİYE HAYIR"

Kral Abdullah basın toplantısında, Filistinli mülteci meselesine ekstra bir parantez açarak, "Bu bizim kırmızı çizgimiz, çünkü bazı olağan şüphelilerin sahada fiili sorunlar yaratmaya yönelik planının bu mülteci konusu üzerinden olduğunu düşünüyorum. Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır." dedi.

İSRAİL, GAZZELİLERİN MISIR'A GİTMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalayan ve kentte insanlık dramına neden olan İsrail yönetimi ise, bölgede yaşayan Gazzelilerin Mısır'a gitmesini talep etmişti.