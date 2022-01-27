Üye Girişi
Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü, kaçakçılığa 'demir yumrukla' karşılık verilecek - Son Dakika
BBC

Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü, kaçakçılığa 'demir yumrukla' karşılık verilecek

27.01.2022 17:47
Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü, kaçakçılığa 'demir yumrukla' karşılık verilecek

Ordudan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı altında sınırı geçmeye çalışan kaçakçıların "silahlı gruplar'' tarafından desteklendiği ve bu kişilerden bazılarının Suriye topraklarına kaçtığı belirtildi.

Ürdün ordusu, Suriye'den sınırı geçmeye çalışan 27 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı altında sınırı geçmeye çalışan kaçakçıların "silahlı gruplar'' tarafından desteklendiği ve bu kişilerden bazılarının Suriye topraklarına kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin çatışmalar sonrasında "büyük miktarda" uyuşturucu ele geçirdiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı kuruluş, Süveyde kırsalında iki sınır köyünde sınır muhafızlarıyla uyuşturucu kaçakçıları arasında Salı gecesi çatışmalar yaşandığını duyurdu.

'Demir yumruk'

Ürdün ordusu, ulusal güvenliği tehdit eden sızmalar ya da kaçakçılık girişimlerine "demir yumrukla" karşılık vereceğini söylüyor.

Ordunun açıklamasında, bu ayın başlarındaki çatışmalarda bir subayın öldürülmesinden sonra angajman kurallarının değiştirildiği aktarıldı.

Yeni angajman kuralları, Ürdün'e son dönemde çok yüksek miktarda Captagon logolu amfetamin tabletlerinin sokulmasından duyulan kaygıyı yansıtıyor.

Captagon, Orta Doğu genelinde yaygın olarak kullanılıyor. Suriye'deki militanlar da bu ilacın korkularını yenmelerine yardımcı olduğunu söylüyor.

Captagon'un Orta Doğu ve özellikle Körfez ülkelerinde zengin gençler arasında çok tüketildiği belirtiliyor.

Yetkililer kaçakçılığın artmasında Hizbullah'ı sorumlu tutuyor

Bölgede ele geçirilen Captagon tabletlerinin çoğunun Suriye ve Lübnan kaynaklı olduğu vurgulanıyor.

Ürdünlü yetkililer, kaçakçılığın artmasından, Suriye hükümetinin denetimindeki güneyde faal olan Hizbullah'ı ve İran destekli milis gruplarını sorumlu tutuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Süveyde'nin Hizbullah'ın uyuşturucu kaçakçılığının merkezi haline geldiğini ve kaçakçıların Suriye askerleri tarafından desteklendiğini söylüyor.

Hizbullah suçlamaları reddediyor.

Suriye hükümeti, Captagon üretiminin engellenmesi için elinden geleni yaptığını belirtiyor.

Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü, kaçakçılığa 'demir yumrukla' karşılık verilecek
YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Suriye, Ürdün, kar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü, kaçakçılığa 'demir yumrukla' karşılık verilecek - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor         
17:33
Boynu kırılan Gamze'nin ölümüyle ilgili tutuklanan anneden tuhaf ifade: Kızımın çikolataya alerjisi vardı Boynu kırılan Gamze'nin ölümüyle ilgili tutuklanan anneden tuhaf ifade: Kızımın çikolataya alerjisi vardı         
16:43
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
17:33 Gomis'in talebini duyan Galatasaraylılar artık onu istemiyor
17:31 Altının kilogramı 793 bin 500 liraya geriledi
17:29 Fazla kilolarını veren CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu
17:29 ABD ekonomisi son 38 yılın en güçlü büyümesini yaşadı
17:26 Son Dakika: Galip Öztürk ile fotoğrafı ortaya çıkan hakim Kemal Alver görevden alındı
17:18 Canlı yayında kaçak parfüm satışı yaparken polis bastı! O anlar saniye saniye kamerada
17:17 THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu
17:09 Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü
17:07 Acun Ilıcalı, Hull City'e ilk transferini yaptı!
16:56 Polonya'da ticareti yasak 42 adet timsah derisi ele geçirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 17:53:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü, kaçakçılığa 'demir yumrukla' karşılık verilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement