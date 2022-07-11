Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - Son Dakika
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Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

11.07.2022 15:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'dan 1 Temmuz'daki uzlaşmanın kısa zamanda uygulanmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

BAYRAMLARINI KUTLADILAR

Görüşmede Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı vesilesiyle Başbakan Paşinyan'ı tebrik etti.

NORMALLEŞME SÜRECİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

İki lider, bölgedeki barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlayacak Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. İki lider bu çerçevede ayrıca, Özel Temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.

BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ DE RUSYA LİDERİ PUTİN'LE

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ardından bir telefon görüşmesi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdi.

İKİ ÖNEMLİ BAŞLIK ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alındı.

"BM'NİN TAHIL İHRACI İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ"

Görüşmede, Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

"MÜZAKERE SÜRECİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Son Dakika Dünya Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü - Son Dakika


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