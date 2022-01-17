Uzmanları ayağa kaldıran yöntem! Tavuk etine soğuk algınlığı şurubu dökerek pişiriyorlar

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte koronavirüs başta olmak üzere diğer gribal enfeksiyon vakalarında da ciddi anlamda yükseliş meydana geldi. Özellikle şiddetli soğuk öksürüğü bulunan çok sayıda kişi, buldukları yeni yöntemi sosyal medyada paylaştı.

TAVUĞUN ÜZERİNE SOĞUK ALGINLIĞI ŞURUBU DÖKTÜLER

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tavukların pişirilmeden önce üzerine soğuk algınlığı şurubu döküldüğü görüldü. Bu kişiler, uyguladıkları yöntemin soğuk algınlığını giderdiğini savundu. Ancak uzmanlar aynı görüşte değil.

"ÖLDÜRÜCÜ ETKİLERİ OLABİLİR"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan uzmanlar, yapılanın kesinlikle yanlış olduğunu ve öldürücü etkileri olabileceğini vurguladı. İlaç üzerindeki kimyasalların, sıcakla birlikte tavuğa karışacağını belirten uzmanlar, bu yöntemin uygulanmasının sonlandırılmasını önerdi.