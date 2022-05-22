Vangelis: '80'li yıllarda parlayan bir yıldız daha söndü' - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Vangelis: '80'li yıllarda parlayan bir yıldız daha söndü'

22.05.2022 11:16
Vangelis: '80'li yıllarda parlayan bir yıldız daha söndü'

Adını sade bir şekilde "Vangelis" olarak duyuran ünlü sanatçının 17 Mayıs 2022'de zamanımızın ölümcül virüsünün komplikasyonları sonucu çok sevdiği göklere yükselişi yalnız Yunanistan halkını değil, tüm dünyadaki müzik severleri duygulandırdı.

Adını sade bir şekilde "Vangelis" olarak duyuran ünlü sanatçının 17 Mayıs 2022'de zamanımızın ölümcül virüsünün komplikasyonları sonucu çok sevdiği göklere yükselişi yalnız Yunanistan halkını değil, tüm dünyadaki müzik severleri duygulandırdı.

79 yaşında 3 ay sonra son nefesini vereceği Paris'teki hastaneye girinceye kadar, kendisi için "hayat iksiri" olarak nitelendirdiği piyanosunun başında son yapıtı üzerinde çalışmıştı.

En son röportajında "benim yapıtlarım sinema soundrack'larıyla ünlü oldu. Oysa henüz piyasaya sürmediğim yüzlerce eserim var. Bunları bir düzene sokmaya çalışıyorum" demişti.

60'lı yıllarda Yunanistan'a getirdiği elektronik müziğin, bunu takip edecek olan yıllarda dünya müziği sahnelerine gireceğini kendisi bile tahmin etmiyordu.

Vangelis, kariyerine 1967'de kurduğu "Aphrodite's Child" adlı Yunan müzik gurubu için bestelediği şarkılarla, gurubun ses sanatçısı Demis Russos'un yıldızını parlatarak başlamıştı.

1975'te gruptan ayrıldıktan sonra Londra'ya yerleşen Vengelis'in ismi dünya sahnesinde ilk kez, 1981 İngiltere yapımı Chariot Of Fire ( Ateş Arabaları) filmindeki bestesi için aldığı Oscar ödülü ile duyulacak ve büyük beğeni kazanacaktı.

Bilim kurgu filmi Blade Runner, 1492: Cennetin Keşfi, Alexander'ı, NASA'nın "2001 Mars Odyssey" projesi için bestelediği Mythodea izledi ve bestecinin yıldızı daha da parlamaya başladı.

Peki kimdi Vangelis?

1943'te Yunanistan'ın Volos kentinin Agrias ilçesinde doğan Vangelis Papathanassiou, ilk çocukluğunda, içine kapanık biri olarak tanımlanıyordu.

Sokakta diğer çocuklarla oynamak yerine annesinin çaldığı piyanoya, mutfaktaki raflardan indirdiği tencere, kapak, tabak ve bardaklardan çıkardığı seslerle eşlik etmeyi tercih ediyordu.

Kendi seslerini çıkarmaya hatırlamadığı kadar erken yıllarda başlamıştı.

Vangelis'in, hiçbir müzik dersi almadan; nota öğrenmeden, konservatuvara gitmeden edindiği bir "kulak terbiyesi", müzik sevdası vardı.

Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan Vangelis'in diğer bir tutkusu da resimdi. Onu yakından tanıyanlara göre, "notalarını yazdığı kağıda bile bir ressam gibi şekiller verirdi."

Uzun saçları ve beyaz sakallarıyla 'hippi' imajını bırakmayan Vangelis'in, müziği kadar kendine özgün mütevaziliği ve duygusal karakteri, Rolls Royce kullanmasına engel değildi.

Tezatlar Vangelis'in dünyaya bakışıydı.

Vangelis, evrenin bilinmeyen karmaşık tarafı ile aynı zamanda uyumu üzerine kafa yorarak elektronik müziğe yönlendiğini söylüyordu.

Müziğin de tıpkı evren gibi bir kodu olduğuna inanan Vangelis, bir keresinde "müzik evrene şekil verebilecek kadar kuvvetlidir" demişti.

Kendisini yakından tanıyanlara göre, "Vangelis hayatta ne yaptıysa büyük bir tutkuyla yapmıştı. Yemekten, sigara içmeye, seyahat etme arzusuna ve tabii ki piyanosu başında tuşlara dua edercesine basarken"

Vangelis için arkadaşlık ve müziğe olan tutkusu, kendisi için en yüksek değerlerdi.

Para ile olan ilişkisini ise Yunan devlet kanalı ERT ile yaşadığı bir olaydan öğrendik.

Vangelis 1982'de Oscar ödülü aldığı yıl, ERT'nin isteği üzerine haber bülteninin giriş müziğini bestelemişti.

ERT yetkilileri kendisine ne kadar istediğini sorduğunda "Para istemem, Paris'e bir teneke zeytin yağı ile bir kalıp beyaz peynir gönderin yeter." demişti.

Vangelis, tıpkı vatandaşı olduğu besteciler Demis Russos, Mikis Theodorakis'ın olduğu gibi, dünya müzik hafızasında ölümsüzleşti.

Vangelis: '80'li yıllarda parlayan bir yıldız daha söndü'
Vangelis: '80'li yıllarda parlayan bir yıldız daha söndü'
Vangelis: '80'li yıllarda parlayan bir yıldız daha söndü'
YORUMLAR
500
Tepebaşı Belde Evleri'nde El Emeği Sergisi Tepebaşı Belde Evleri'nde El Emeği Sergisi Yunan sanatçı Papathanassiou, hayatını kaybetti Yunan sanatçı Papathanassiou, hayatını kaybetti
Kaynak: BBC

Yunanistan, Vangelis, Mayıs, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vangelis: '80'li yıllarda parlayan bir yıldız daha söndü' - Son Dakika

BBC

Son Dakika
10:56 7 ay önce satın aldığı araç çalıntı çıktı! Neye uğradığını şaşıran mağdur: Sıfır gibi yapmışlar
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
09:57 Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 11:23:06. #1.11#
SON DAKİKA: Vangelis: '80'li yıllarda parlayan bir yıldız daha söndü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement