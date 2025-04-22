Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan, Papa Francis\'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni Papa seçim süreci resmen başlarken, Vatikan Francis'in açık tabuttaki fotoğraflarını yayınladı.

22.04.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in açık tabuttaki fotoğraflarını yayınladı. Dün gece Santa Marta Şapeli'nde gerçekleştirilen "Papanın Ölümünün Onaylanması" töreninde çekilen bu görüntüler, Papa'nın naaşının resmi hazırlık sürecini gösteriyor.

TÖREN BİR SAATTEN KISA SÜRDÜ

Vatikan sözcüsü, "Kardinal Kevin Farrell başkanlığında düzenlenen tören bir saatten kısa sürdü ve Katolik Kilisesi'nin geleneksel ritüelleri uygulandı" açıklamasında bulundu. Beyin felci sonucu hayatını kaybeden Papa Francis'in vefatından sonra, kardinaller bu sabah Vatikan'da toplanarak cenaze töreni ve yeni Papa seçim sürecinin planlamasına başladı. Cenaze töreninin, Francis'in geçen yıl onayladığı kurallara göre Cuma ile Pazar günleri arasında yapılması bekleniyor.

Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Vatikan kaynakları, Papa'nın naaşının yarın sabahtan itibaren halka açık olarak ziyarete açılabileceğini bildirdi. Francis'in son vasiyetine göre, Vatikan dışında bulunan ve en sevdiği Meryem Ana ikonasının yer aldığı St. Mary Major Bazilikası'na defnedilecek.

Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

9 GÜNLÜK RESMİ YAS DÖNEMİ BAŞLIYOR

Cenaze töreninden sonra, dokuz günlük resmi yas dönemi başlayacak ve sonrasında yeni Papa'yı seçecek olan Konklave için hazırlıklara geçilecek. Geleneklere göre, yeni konklave Papa'nın ölümünden 15-20 gün sonra başlamalı. Papa'nın vefatından sadece birkaç gün önce, Pazar günü St. Peter Meydanı'nda son kez halkın karşısına çıkmış ve Papamobil ile tur atarak takipçilerine son selamlamasını yapmıştı.

Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

CENAZE TÖRENİNE TRUMP DA KATILACAK

ABD Başkanı Donald Trump, cenaze törenine eşi Melania Trump ile birlikte katılacağını duyururken, Arjantin Başkanı Javier Milei'nin de törende hazır bulunması bekleniyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Papa Francis, Politika, Vatikan, Yaşam, Dünya, Tören, Papa, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilgehan Göktürk:
    Papa bile öldü? 6 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    isallah sıra sahista 1 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu Eşini yakarak öldüren cani cezaevinde öldü, avukatın yorumu duruşmaya damga vurdu
Fiyatı 80 TL’den 360 TL’ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak Fiyatı 80 TL'den 360 TL'ye çıktı: Artık marketlerde değil eczanelerde satılacak
Önder’siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı Tedavi görüyor Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde 30 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde
Ziraat Türkiye Kupası’nın hakemleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti Kız kardeşi ile yakaladığı kocasını hastanelik etti
Ege’de korkulu bekleyiş Meşhur ada her an su altında kalabilir Ege'de korkulu bekleyiş! Meşhur ada her an su altında kalabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Francis için taziye mesajı Gazze vurgusu dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti
Arda Turan’dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri Arda Turan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri
Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

10:46 Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor
10:24 Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
10:17 Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor Primlerin 3’te birini devlet ödeyecek Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek
10:17 Dilan ve Engin Polat’ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçlarıyla ilgili şok karar
15:47 Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı Festivalde boğa dehşeti: 20 yaralı
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
15:18 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Gastronomi içerikleri uzun soluklu
15:18 Seçil Erzan davasında yeni gelişme Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Hakan Ateş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talebi
15:11 Askere giden Mert Ramazan Demir’in son hali ortaya çıktı Askere giden Mert Ramazan Demir'in son hali ortaya çıktı
14:56 Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi Kan donduran anlar kamerada Hafriyat kamyonu 6 yaşındaki çocuğu ezdi! Kan donduran anlar kamerada
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 11:03:45. #7.13#
SON DAKİKA: Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement