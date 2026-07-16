Venezuela'daki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4,829'a Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4,829'a Yükseldi

Venezuela\'daki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4,829\'a Yükseldi
16.07.2026 16:45
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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak 4,829 oldu. Yaralı sayısı 16,740'ta sabit.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 95 artarak 4 bin 829'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 95 artarak 4 bin 829'a ulaştığını, yaralı sayısında ise düne kıyasla bir artış yaşanmadığını ve sayının 16 bin 740'ta sabit kaldığını duyurdu.

Açıklanan güncel verilere göre, ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar kaydedilen artçı sarsıntı sayısı ise 1284'e ulaştı.

Kaynak: DHA

Venezuela, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'daki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4,829'a Yükseldi - Son Dakika

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