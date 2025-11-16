ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez
16.11.2025 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'yu ABD ile işbirliği yapmak ve Venezuela'nın Sucre eyaletine yakın bir bölgede "sorumsuz" ve "tehditkar" askeri tatbikatlar planlamakla suçladı. Maduro "Venezuela'yı hiç kimse tehdit edemez. Ülkemizi kimse sindiremez" dedi. Hatırlanacağı üzere ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Başkan Trump'ın talimatıyla Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara başlandığını duyurmuştu.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas'taki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile işbirliği yapmakla suçladığı Trinidad ve Tobago'yu hedef aldı.

"ÜLKEMİZİ KİMSE SİNDİREMEZ"

Trinidad ve Tobago hükümetinin, Venezuela'nın Sucre eyaletine yakın bir bölgede "sorumsuz" ve "tehditkar" tatbikatlar düzenleyeceğini iddia eden Maduro, şunları kaydetti: "Venezuela'yı hiç kimse tehdit edemez. Ülkemizi kimse sindiremez. Ülkenin doğusundaki 6 bölgede yaşayan halkımızdan sürekli nöbet ve yürüyüş başlatmalarını talep ediyorum. Tüm asker, polis ve halk güçlerini provokasyonlara kapılmadan vatansever bir coşkuyla hareket etmelerini istiyoruz."

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

"SİLAHLI SUÇ VE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE"

Trinidad ve Tobago Savunma Bakanlığı ise bu tatbikatların "silahlı suç ve organize suçla mücadele" kapsamında olduğunu belirtti. Bakanlık, söz konusu durumun Venezuela ile ilgisi olmadığını, bu tür tatbikatların iki ülke arasında uzun süredir devam eden bir işbirliği geleneğinin parçası olduğunu ifade etti. Basına göre, söz konusu tatbikatlar, Trinidad ve Tobago Savunma Gücü (TTDF) ile ABD Deniz Piyadeleri (Marines) arasında ekipman, taktik ve teknik alışverişini geliştirmeyi amaçlıyor.

ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara başladığını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Karayipler, Venezuela, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Acun Ilıcalı’dan TV8 kararı Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı 3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

00:29
Şanlıurfa’da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı
23:17
Maltepe’de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada
21:50
Bekle bizi Dünya Kupası A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi
Bekle bizi Dünya Kupası! A Milli Takımımız, play-off oynamayı garantiledi
21:37
İstanbul’da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti
21:36
Ege Denizi’nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
21:26
Muş’ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
Muş'ta 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
21:17
Fatih’teki facianın ardından otel mühürlendi, bir kişi daha gözaltına alındı
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, bir kişi daha gözaltına alındı
19:25
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 07:53:56. #7.13#
SON DAKİKA: ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.