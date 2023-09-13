Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki yangında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki yangında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 13.09.2023 19:39

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Yangın sonucunda 70 kişi tahliye edilirken, 37 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Apartmanda yaşayan yaklaşık 150 kişiden 39'unun kimliği belirlendi. Polis, yangının çıktığı binanın sahibini yangın güvenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Yangında 39 kişinin kimliği belirlendi ve 37 kişi tedavi altında.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki apartman yangınında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti

ZEMİN KATINDA YANGIN ÇIKTI

Devlete ait "Vietnam News" internet sitesinde yer alan habere göre, Hanoi'de yetkililer, dün yerel saatle 23.22 civarında dokuz katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktığına dair ihbar aldı. Apartmandan 70 kişi tahliye edildiği, 37 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki apartman yangınında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN 39 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı apartmanda hayatını kaybeden 56'dan fazla kişiden 39'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki apartman yangınında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti

APARTMAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polisin, binanın sahibini, yangın güvenlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturmak amacıyla gözaltına aldığı bildirildi. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki yangında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki yangında 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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