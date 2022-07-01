Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı - Son Dakika
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Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı

01.07.2022 10:30
Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı

Vietnam savaşında, ABD bombalarından kaçarken fotoğrafı çekilen ve bu fotoğrafla savaşın simgesi olan Vietnamlı, "Napalm Girl" bombalardan sebebiyle derisinde oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da bir klinikte tedavi görmeye başladı.

Tedavisinin son evresine gelen boyun bölgesindeki yanıkların büyük kısmının iyileştiği Phan, bu hafta son operasyondan geçecek.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Fotoğrafın çekildiği anı anlatan Phan, 1972 yılında arkadaşlarıyla oynadığı sırada Vietnam askerlerinin kendilerine kaçmaları için bağırdıklarını söyledi.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Phan, havaya baktığında bir uçaktan dört bombanın köylerinin üzerine düştüğünü ve ortalığın bir anda cehenneme döndüğünü söyledi.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Phan'ın arkadaşları ile bombalardan kaçarken fotoğrafını çeken Associated Press fotoğrafçısı Phan ve arkadaşlarını doktora götürdü. Fakat Phan'ın yarası çok ağır olduğu için doktorlar öleceğini düşünmüştü.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Nick Ut tarafından çekilen fotoğraf, saldırıdan sonraki gün New York Times sayısının ön sayfa fotoğrafı oldu. Daha sorna Pulitzer ödülünü aldı.

Kanlı savaşın simgesiydi! ABD derisi yanan küçük kıza karşı hatasını böyle telafi ediyor

Sürekli yıllardır Phan ile haftalık görüşme yapan Uty, Phan'ı tedavisinin yapıldığı klinikte ziyaret etti.

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Vietnam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Vietnam savaşının simgesi olan 'Napalm Girl' bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı - Son Dakika


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