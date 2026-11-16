Voyager 1 Dünya'dan bir ışık günü uzaklaşıyor: Gönderilen mesajın cevabı 2 günde geliyor - Son Dakika
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Voyager 1 Dünya'dan bir ışık günü uzaklaşıyor: Gönderilen mesajın cevabı 2 günde geliyor

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Voyager 1 Dünya\'dan bir ışık günü uzaklaşıyor: Gönderilen mesajın cevabı 2 günde geliyor
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NASA'nın 1977'de fırlattığı Voyager 1, 18 Kasım'da Dünya'dan bir ışık günü, yani yaklaşık 26 milyar kilometre uzaklığa ulaşan ilk insan yapımı nesne olacak. Araç 49 yıldır yolda ve hâlâ veri gönderiyor.

NASA'nın 1977'de fırlattığı Voyager 1 uzay aracı, insan yapımı hiçbir nesnenin ulaşamadığı bir eşiğe geliyor: Dünya'dan tam bir ışık günü uzaklık. DW'nin aktardığına göre araç bu noktaya 18 Kasım'da Türkiye saatiyle 13.16'da ulaşacak ve durmadan yoluna devam edecek.

Bir ışık günü, ışığın 24 saatte aldığı yol; yaklaşık 26 milyar kilometre. Işığın bir günde aştığı bu mesafeyi Voyager 1 ancak 49 yıl, 2 ay ve 11 günde katetti.

"MERHABA" DEMENİN CEVABI İKİ GÜN SONRA GELİYOR

Uzaklık, araçla haberleşmeyi de sabır işine çeviriyor. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) proje yöneticisi Suzanne Dodd, "Voyager'a 'merhaba' demek isterseniz mesajınızı gönderir, evinize gider ve cevabı almak için iki gün beklersiniz" diyor.

Cevap ise hâlâ geliyor. Görev yöneticisi Kareem Badaruddin, aracın "harika çalıştığını" ve başka hiçbir insan yapımı aracın keşfetmediği bir bölgeden veri göndermeyi sürdürdüğünü söylüyor.

SAATTE 61 BİN KİLOMETRE HIZLA UZAKLAŞIYOR

Voyager 1 saatte 61 bin kilometre hızla ilerliyor. Araç, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün 176 yılda bir gerçekleşen dizilimine denk getirilerek fırlatılmıştı. Asıl görevini tamamladıktan sonra Jüpiter ve Satürn'ün kütle çekimini sapan gibi kullanarak bugünkü hızına ulaştı.

Araç 1990'da Neptün'ün ötesinden Güneş Sistemi'nin dışarıdan çekilmiş tek "aile fotoğrafını" gönderdi, 2012'de de yıldızlararası uzaya ulaşan ilk insan yapımı nesne oldu.

BİR IŞIK YILINA 18 BİN YIL SONRA ULAŞACAK

Yolculuğun ölçeği rakamlarla daha iyi anlaşılıyor: Voyager 1'in bir ışık yılı uzaklığa varması yaklaşık 18 bin yıl sürecek. Plütonyumlu güç kaynağı tükendikten çok sonra, yaklaşık 40 bin yıl içinde Dünya'ya 17 ışık yılından uzak Gliese 445 yıldızının yakınından geçecek. NASA'nın ifadesiyle araç Samanyolu'nda "belki de sonsuza dek" dolaşacak.

Araçta, olası dünya dışı uygarlıklar için hazırlanan ve Dünya'daki dillerden, kültürlerden sesler içeren Altın Plak da bulunuyor. Plaktaki ilk ses, dönemin BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a ait.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle
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