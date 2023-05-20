Wagner Kurucusu Prigojin: Bakhmut'un tamamını aldık

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta çatışmaların yoğunlaştığı Bakhmut kenti, Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Wagner grubu askerlerince tamamen ele geçirildi.

"KENTİN KONTROLÜ RUS ORDUSUNA DEVREDİLECEK"

Yayınladığı videoda Wagner grubu askerlerinin şuan kentin merkezinde olduğunu ve kentin kontrolünü ilerleyen günlerde Rus ordusuna devredeceklerini belirten Prigojin, "25 Mayıs'tan itibaren Wagner askerleri dinlenme ve eğitimler için savunma hatları oluşturarak geri çekilecek. Kentin savunması daha sonra Rus ordusuna devredilecek" ifadelerini kullandı.

Prigojin, açıklamasının sonunda hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Ukrayna'da savaşan diğer Wagner grubu askerlerine teşekkür etti.